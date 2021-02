Chiude in bellezza Mina Settembre: oltre 6 milioni di ascoltatori. Vincono la Rossi, De Giovanni e Napoli

Attualità | 15 Febbraio 2021

Tre vittorie: Serena Rossi, che convince sempre più come attrice a tutto tondo, nei panni stavolta di Mina Settembre. Maurizio De Giovanni, il nostro scrittore più napulegno e amato, e soprattutto vince Napoli e il made in Naples. Chiude in bellezza la fiction di Rai1 “Mina Settembre”, che ha ottenuto nell’ultimo episodio trasmesso ieri 6.546.000 spettatori e il 26.4% di share, risultando di gran lunga il programma più visto della prima serata domenicale. In seconda posizione , su Canale 5, “Live – Non è la D’Urso” (in onda dalle 21.48 all’1.22) ha ottenuto una media di 2.038.000 spettatori e del 12% di share. Ottimo terzo piazzamento su Rai3 “Che Tempo che Fa” (durato molto meno) ha totalizzato 2.712.000 spettatori con il 10% di share, seguito da “Che Tempo che Fa – il Tavolo”, che è stato visto da 1.446.000 spettatori con il 7.8% di share.

Tutte le location di Napoli al link.

