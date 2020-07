Sport | 2 Luglio 2020

Cinque mesi dopo l’ultima volta, il Napoli conosce nuovamente l’amaro sapore della sconfitta. A Bergamo, gli Azzurri escono sconfitti per 2-0 nello scontro diretto con l’Atalanta e dicono praticamente addio alle residue speranze di agganciare il quarto posto Champions, ora lontano addirittura quindici punti.

Gli uomini di Gattuso non giocano male, anzi. Sono ordinati e tengono il pallino del gioco, costringendo gli avversari a una condotta di gara perlopiù difensiva e attendista. Il Napoli di stasera, però, non ha il veleno necessario per azzannare la preda, per fargli del male e, invero, alle prime difficoltà finisce col disunirsi, smarrendo prima la concentrazione e perdendo poi la partita.

A deciderla sono due gol, di Pasalic e Gosens, messi a segno dagli orobici nei primi dieci minuti del secondo tempo. Ci sarebbero i presupposti per provare a riaprirla, ma gli Azzurri – sciatti e imprecisi nelle poche e nitide circostanze create sotto porta – finiscono con l’uscire meritatamente sconfitti dal terreno di gioco.

Si torna in campo domenica sera, al San Paolo, contro la Roma. Vincere e convincere le due parole d’ordine, tanto per portare a casa i tre punti che varrebbero l’aggancio al quinto posto occupato dai giallorossi, quanto per riprendere nel migliore dei modi il lungo percorso di avvicinamento al prestigioso impegno in Champions League, ad agosto, contro il Barcellona.

E’ quello il pensiero fisso che Gattuso sta provando a trasmettere al suo gruppo. Ed è quello anche il nostro pensiero fisso, che ci accompagnerà lungo un’estate che, potendo perché volendo, è tutt’altro che terminata per i colori azzurri.

Forza Napoli,

Sempre!

Antonio Guarino

