Cita Pino Daniele e scende tra gli ultimi. Il primo giorno di Mimmo Battaglia da arcivescovo di Napoli

Attualità | 2 Febbraio 2021

Si è insediato il nuovo arcivescovo di Napoli, Mimmo Battaglia. E poco prima di insediarsi, incontrando le autorità cittadine, ha citato “Terra mia” di Pino Daniele.

«Terra mia, terra mia, Comm’è bello a la penza’, Terra mia, terra mia… Comm’è bello a la guardà… Nun è overo nun è sempe ‘o stesso Tutt’e juorne po’ cagnà Ogge è deritto, dimane è stuorto E chesta vita se ne va… Terra mia, terra mia Tu si’ chiena ‘e libertà, Terra mia, terra mia I’ mò a sento ‘a libertà. Mi piace riconsegnare il sogno di riorganizzare la speranza. Dobbiamo riprenderci la possibilità di sognare assieme» ha detto Mimmo Battaglia, ricordando che l’emergenza Covid ha «aumentato le diseguaglianze. Siamo chiamati non a salvare il mondo ma ad amarlo». E la sua giornata è stata una giornata tra gli ultimi, proprio per segnare il passo della sua missione.

Qui il live della cerimonia di insediamento.

Inizia per la città una nuova era, dopo 13 anni in cui l’arcidiocesi è stata guidata da Crescenzio Sepe.

Don Mimmo ha parlato di una chiesa che deve ritrovare una dimensione di vicinanza umana, per non lasciare da solo nessuno. “Una chiesa che deve spogliarsi di legami e complicità con tutte le forme di potere. Una chiesa che esce dalle sacrestie e che apre le porte a tutti. Una chiesa dove non si celebrano i riti ma dove si vive e si celebra la vita delle donne e degli uomini. Una chiesa “in ascolto”, povera, che entra compassionevole nelle case”.

Una chiesa del riscatto umano e sociale, la chiesa dei deboli e dei poveri, che esige il coraggio di essere coerenti. E del resto la questa mattina Don Mimmo ha voluto girare le periferie della città e incontrare gli ultimi, iniziando però di buon mattino con la visita e la preghiera delle Monache di Clausura Sacramentine presso la chiesa di San Giuseppe dei Ruffi.

Da Piscinola ai Camaldoli, Mimmo Battaglia vicino agli ultimi

Poi è iniziato, dalla Metro di Piscinola, il suo giro per alcune zone complesse e abbandonate della città, dove è stato chiamato da papa Francesco a guidare la Chiesa: qui ha salutato la famiglia Della Corte che, con un progetto di solidarietà, ha trasformato un’area limitrofa a quella in cui è avvenuta l’uccisione del padre e marito, Franco, in un parco giochi per bambini. È la storia di una vittima innocente, che rappresenta il mondo di chi è oppresso dalla violenza, dalla criminalità, dalla devianza.

Successivamente ella zona dei Camaldoli, il nuovo arcivescovo di Napoli ha incontrato E. D., una ragazza nigeriana arrivata in Italia nel 2016 dopo un lungo viaggio di sfruttamento e violenze ripetute. Giunta nel nostro Paese ha scoperto di avere l’AIDS e, dopo un momento di disperazione, grazie all’accoglienza nella “Casa Famiglia Riario Sforza” della Caritas Diocesana di Napoli, gestita dalle Suore Vincenziane, ha ricominciato a sperare e a sognare.

“Nella carne di E. – si legge sul sito della Chiesa di Napoli – sono impresse le ferite della migrazione, dello sfruttamento e della violenza sulle donne, dell’emarginazione connessa alla malattia e allo stesso tempo la speranza di Napoli, città del mediterraneo, che si è fatta per lei casa accogliente.

L’incontro con un operaio della Whirlpool del nuovo cardinale Mimmo Battaglia e quello con l’Associazione “Figli in famiglia” a San Giovanni

Don Mimmo Battaglia ha poi visitato una famiglia in difficoltà a causa della perdita del lavoro. Si tratta della famiglia di un operaio della Whirlpool che ha condiviso il momento amicale del caffè con l’Arcivescovo: segno dell’ attenzione al mondo del lavoro e alla piaga endemica della sua mancanza nonché la volontà ecclesiale di camminare insieme alle istituzioni e alla società civile per ridare dignità e futuro alle tante famiglie che vedono compromessa la propria sicurezza e serenità a causa della disoccupazione.

Poi Don Mimmo è andato a San Giovanni a Teduccio nell’Associazione “Figli in famiglia”: ha incontrato una bambina che, condividendo con tanti suoi coetanei la fatica di crescere in un territorio ferito e periferico, rappresenta per la comunità diocesana e per l’intera città un appello a farsi carico della speranza e dei sogni dei più piccoli, attraverso un’ attenzione costante alle problematiche educative e sociali.

Dalla Caritas alla Chiesa del Carmine, per pregare

Don Mimmo ha poi pranzato al Binario della Solidarietà, una realtà della Caritas Diocesana di Napoli che, grazie alla collaborazione delle Suore della Carità si occupa specificamente dei Senza Dimora accompagnandoli in un percorso di reinserimento sociale, fatto di dignità, autonomia e integrazione.

Infine prima dell’investitura è stato alla Basilica Santuario del Carmine Maggiore, dove ha vissuto un momento privato di raccoglimento nel quale ha affidato il proprio ministero e l’intera comunità ecclesiale diocesana a Maria, Madre della Chiesa, lì venerata dal popolo di Napoli sotto il titolo di “Madonna del Carmine”. La Madonna del Carmine è anche compatrona del paese natio di don Mimmo.

Prima dell’insediamento il momento di devozione nella cappella di San Gennaro

Non poteva mancare una tappa nella cappella di San Gennaro. Don Mimmo Battaglia ha voluto rendere omaggio al santo patrono di Napoli e alle reliquie custodite nella chiesa, prima della messa di insediamento. Per fermarsi in preghiera e per dare un abbraccio a San Gennaro e, simbolicamente, a tutti i napoletani.

Ph Sergio Valentino

