Sport | 8 Novembre 2020

Con un gol al 23° del primo tempo di Victor Osimhen, il Napoli espugna il campo del Bologna e ritorna al successo in campionato dopo lo stop casalingo di sette giorni fa, contro il Sassuolo. Seppur non brillanti e incisivi come a inizio stagione, gli Azzurri ritrovano piglio e concentrazione rispetto all’opaca uscita europea di giovedì.

La vittoria avrebbe potuto essere più larga, ma il Napoli ha peccato di braccino corto. Per ampi tratti dell’incontro, ha costretto gli emiliani all’angolo senza però mai affondare il colpo. Il Bologna si è rivelato un avversario non irresistibile, a cui va riconosciuto il merito di essere rimasto a galla fino al fischio finale. La squadra di Mihajlovic è riuscita a rendersi pericolosa solo durante gli ultimi giri di orologio, quando è stato indispensabile e necessario un grandioso intervento del portiere Ospina.

Oltre che per il morale e per il processo di consolidamento delle proprie convinzioni, i tre punti di Bologna sono importantissimi soprattutto in ottica classifica. Il Milan è atteso a breve dal posticipo contro il Verona, ma tra le grandi ha vinto al momento solo la Roma. Nel pomeriggio, Inter, Atalanta, Lazio e Juventus hanno frenato togliendosi punti a vicenda. Idem il Sassuolo nell’anticipo di venerdì sera.

Si prospetta un campionato decisamente equilibrato, dove la ricerca della miglior condizione psico-fisica e dell’impianto tattico più efficace dovrà giocoforza viaggiare con l’accumulo del maggior numero possibile di punti. Meno si sbaglierà e più in alto sarà possibile puntare.

Forza Napoli,

Sempre!

Antonio Guarino

Un articolo di pubblicato il e modificato l'ultima volta il