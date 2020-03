Senza categoria | 10 Marzo 2020

Il Ministero dell’interno ha pubblicato il nuovo modulo di autodichiarazione degli spostamenti da compilare e consegnare in caso di controllo. La dichiarazione dovrà essere fornita per motivare gli spostamenti (da comune a comune) sull’intero territorio nazionale, in base a quanto stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020.

Il modulo è disponibile al seguente link:

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo_autodichiarazione_10.3.2020.pdf

autocertificazione spostamento dpcm 9 marzo 2020

