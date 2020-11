La seduta del Consiglio comunale dedicata al bilancio di previsione 2020-2022, in programma stamani nella Sala dei Baroni del Maschio

Angioino, non si è aperta per la presenza, al momento dell’appello, di solo 20 consiglieri.

La seconda convocazione della seduta del Consiglio è prevista per lunedì 16 novembre alle ore 10, sempre al Maschio Angioino. In tale occasione, come sancito dal Testo Unico degli Enti Locali, sarà sufficiente, per il raggiungimento del numero legale che dà validità

alla seduta, la presenza di un terzo dei consiglieri comunali escluso il Sindaco.

Nel caso del Consiglio Comunale di Napoli, il numero minimo dovrà essere di 14 consiglieri (più il Sindaco).