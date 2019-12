Con Poesie Metropolitane ogni domenica versi in napoletano

Poesie Metropolitane | 29 Dicembre 2019

La rubrica dell’Associazione culturale no profit Poesie Metropolitane ha lo scopo di valorizzare la poesia inedita in napoletano, ogni domenica diamo visibilità a due autori e a due poesie in vernacolo.

Buona lettura con le poesie di Federica Aiello e Dino Raimondino

Federica Aiello

Federica Aiello nasce a Napoli nel 1993, infermiera di professione, ha un’anima eclettica ed appassionata, il tempo libero le si impegna facilmente, tra escursioni in montagna, volontariato con associazioni ambientaliste, eventi di musica ed arte, e serate tra vecchi e nuovi amici. Ama leggere e scattare foto, e scrivere, per poter amare meglio il mondo attorno e dentro di sé.

Te vulesse asciutta ‘o mare

ca dint’ a chill’uocchie se move,

chella tempesta ca ‘nfacce me sbatte

che m’affoga ogne vota ca te guardo.

Chella vocca mia prov’ a truva’ pace

ma comme s’addorme senza nu vaso?

Federica Aiello

Dino Ramondino

Dino Ramondino, nasce a Napoli, come tanti. Inizia a scrivere da adolescente, come tanti. Non ha mai pubblicato niente, come tanti. Non è stato mai inserito in alcuna antologia, come tanti.

Costretto a lavorare per campare, come tanti, scrive per vivere, come pochi.

Quanno ‘ncoppo a lli creature

Ce mette la mano lu genitore

Chiste perdono la ‘nnucenzia

E pigliano la nosta sapienzia

La nosta sapienzia è la nosta

Fatta de’ vita longa e assaje tosta

Lu creaturo è nnato pullicino

P’addivintare gallo cantarino

‘o cchiù bello de’ pullastre

Tu ll’he da sta’ addereto ‘e llastre

Spia pure chello ca se magna

Ma lasso corre p’ ‘a campagna

Io so’ creaturo senza ‘nnucenzia

Cu lloro tengo alleria e pacienzia

E si’ vo’ DDio nun tengo perimma

E nemmeno la vosta cazzimma!!!

