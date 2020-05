Cinema | 2 Maggio 2020

Rai e Hbo confermano la terza stagione de L’Amica Geniale. Lo hanno annunciato Eleonora Andreatta, Direttore di Rai Fiction, e Francesca Orsi, Executive Vice President di HBO Programming.

Le nuove puntate della serie serie creata da Saverio Costanzo saranno tratte da “Storia di chi fugge e di chi resta”, il terzo libro della quadrilogia di Elena Ferrante (E/O).

Una produzione Fandango, The Apartment e Wildside (entrambe parte del gruppo Fremantle), prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment, da Mario Gianani per Wildside e da Domenico Procacci per Fandango, in collaborazione con Rai Fiction, in collaborazione con HBO Entertainment, in coproduzione con Mowe e Umedia.

Tutto molto bello e tante belle parole dai protagonisti dell’avventura bla e bla. Peccato che non ci dicano che sarà confermata ma non si sa quando. Il primo ciak de L’Amica Geniale 3, “Storia di chi fugge e di chi resta”, il terzo capitolo della quadrilogia di Elena Ferrante, avrebbe dovuto partire proprio in questi giorni in Campania per andare in onda agli inizi del 2021 ad un anno dal secondo.

Al momento è un’ipotesi improbabile che si riesca a chiudere le riprese per quella data, come per molte altre serie attualmente “sospese”. Le produzioni, in Italia e all’estero (così come i doppiaggi) sono ferme in attesa di capire quando e come si potrà tornare a lavorare e tutti produttori di cinema e tv stanno rivedendo i loro piani.

Per la terza serie è previsto un re-cast, dato che è ambientata negli anni 70 e le nuove puntate avrebbero dovuto segnare l’degna uscita di scena alle giovani attrici protagoniste Gaia Girace e Margherita Mazzucco che, dopo i primi episodi, dovranno lasciare il loro posto ad una versione più adulta.

Ambientato in una Napoli dal doppio volto, il racconto della quadrilogia copre oltre sessant’anni di vita e tenta di svelare il mistero di Lila, l’amica geniale di Elena, la sua migliore amica, la sua peggiore nemica.

E’ però notizia di questi giorni che L’Amica Geniale – Storia del nuovo cognome, seconda stagione firmata da Costanzo, è pronta a registrare un nuovo record: dopo aver conquistato l’Italia e l’America, la serie evento approda in Cina. Per prima volta nella storia un titolo straniero non in lingua inglese sarà trasmesso contemporaneamente nel mercato cinese da tre piattaforme streaming dove confluiscono ben 250 milioni di telespettatori.

Vanity Fair ha definito la seconda stagione “coinvolgente”, “entusiasmante”, “un’opera d’arte seria e di prestigio”. Rolling Stone “magistrale”, “stupenda e avvincente”, mentre IndieWire ha dichiarato che “è difficile pensare a una serie più sorprendente in televisione “.

Soggetto e sceneggiature sono di Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo. Paolo Sorrentino e Jennifer Schuur sono i produttori esecutivi. Fremantle è il distributore internazionale in associazione con Rai Com.

