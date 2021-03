Contagi a Napoli: 5 Municipalità con incidenza superiore a 250, i bambini sono i meno colpiti

Attualità | 11 Marzo 2021

A Napoli, nell’ultima settimana (1-7 marzo 2021), si è avuto un aumento dei contagi del 16% rispetto a quella precedente. Ad evidenziare il dato è il report settimanale pubblicato sul sito del comune di Napoli a cura della Unità di Statistica Medica dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.

L’incidenza settimanale (casi in una settimana ogni 100.000 abitanti) è stata di 229. Come già accaduto nelle ultime settimane, i casi nella città di Napoli sono di meno rispetto alla media della regione Campania. Per la prima volta da agosto, invece, il tasso di mortalità (ovvero il numero di morti ogni milione di abitanti) a Napoli è inferiore rispetto al valor medio registrato in tutta la regione.

Sono cinque le municipalità con 250 casi ogni 100.000 abitanti a Napoli

Sono cinque le municipalità ad avere valori attuali di contagio prossimi o superiori ai 250 casi ogni 100.000 abitanti: la sesta (Barra, Ponticelli, San Giovanni A Teduccio), l’ottava (Chiaiano, Piscinola, Scampia), la nona (Pianurra, Soccavo) , la terza (Stella, San Carlo all’Arena) e la settima (Miano, San Pietro a Patierno, Secondigliano). In particolare, la zona con maggior incidenza settimanale dei contagi fra il 1 e il 7 marzo è stata quella di Napoli Est. Risultano invece in diminuzione, anche se con valori fra i 150 e i 200 casi ogni 100.000 abitanti) i contagi in prima, seconda e quinta municipalità.

Le fasce d’età con più contagi a Napoli sono quelle fra i 19 e i 45 anni

Le fasce d’età attualmente più colpite a Napoli sono quelle fra i 19 e i 30 anni e fra i 31 e 45 anni, rispettivamente con 272 e 259 casi ogni 100.000 persone. Le due fasce meno colpite nella settimana fra il 1 e il 7 marzo, son state quelle relative ai bambini: 156 casi ogni 100.000 per i minori di 6 anni e 191 per la fascia fra 6 e 13 anni.

Solo a novembre 2020 indici di contagio più elevati

Si tratta in ogni caso dei numeri più alti registrati negli ultimi mesi. Solo a novembre 2020 erano stati registrate incidenze più elevate.

Fabrizio Reale

