Ascoltiamo come ogni venerdì il videomessaggio del governatore della Campania Vincenzo De Luca. Parla di una situazione sotto controllo nella Regione per arrivare alla fase 2, tenendo sotto controllo i focolai, con ospedali dedicati solo alle persone contagiate da Covid 19 e altri dedicati all’attività ospedaliera ordinaria della Campania, che potrà riprendere ad aprile. Parla dei tamponi: ammette che i reagenti non ci sono come ovunque nel mondo e dunque la possibilità per farli a tutti non c’è. Per De Luca è addirittura un’idea sbagliata.

Lo dice, nel suo lungo live. Dove la vicenda tamponi occupa ampio spazio.

“Abbiamo fatto circa 32mila tamponi. Stiamo facendo i tamponi secondo le indicazioni dell’Istituto Superiore della Sanità, facendo i tamponi a chi vanno fatti. Il Veneto ha fatto un’altra scelta, ha detto: facciamo i tamponi a tutti quanti… ovviamente non si fanno i tamponi a tutti quanti, sono parole. Perché tra l’altro non ci sono i tamponi. Questa della “tamponite” è diventata una malattia, “facciamo i tamponi a tutti quanti”… In Veneto dove hanno fatto decine di migliaia di tamponi i dati di ieri dicono che c’è stato un aumento dei contagi, a conferma del fatto che non è quello l’elemento decisivo ma è decisivo il distanziamento sociale e il controllo sul territorio della catena dei contatti che hanno le persone contagiate. Perché abbiamo avuto altri 98 positivi? Registriamo dei micro-cluster, come dicono li specialisti, cioé dei piccoli raggruppamenti che dobbiamo sconfiggere. Ad Ariano Irpino c’è ancora qualche contagio di troppo, abbiamo messo in quarantena il comune di Paolisi, registriamo piccoli focolai tra Pagani, Angri, Afragola, Casoria, Giugliano, Melito, a Mugnano mi dicono che la gente è tutta in mezzo alle strade, abbiamo un piccolo cluster ad Ischia e un positivo in una casa per anziani a Marano del tutto privata che non ha convenzionamenti con l’Asl. Ne approfitto per fare un appello a chi ha case anziani a segnalare la propria attività alle Asl competenti per fare preventivamente controlli. Se troviamo un paziente positivo dobbiamo controllare tutti…”.

Sulle forniture e le difficoltà De Luca torna poi a parlare dei tamponi: “Mancano i reagenti senza i quali il tampone non può essere lavorato. C’è una carenza mondiale. Stiamo cercando questi reagenti dovunque nel mondo. Anche per questo motivo occorre fare i tamponi a quelli che sono sintomatici, nelle realtà particolarmente a rischio, nelle residenze per anziani. L’idea di fare tamponi all’universo mondo è un’idea assolutamente sbagliata. E’ irragionevole. Bisogna utilizzarli dove è necessario utilizzarli. Si è parlato dei test rapidi. Vediamo di capirci bene, quando si parla di salute dei cittadini bisogna essere precisi: cose estemporanee non sono consentite. Innazitutto bisogna capire di quali test rapidi si parla: ce ne sono a decine. Quindi sempre meglio avere un confronto con il Cotugno, con le autorità sanitarie pubbliche. Secondo: il test rapido non da risultati certi. Per cui puoi avere da un test rapido uno che risulta negativo che invece è positivo e viceversa. Si rischia cioé di determinare una grande confusione e anche un grande danno. Perché se a un cittadino fai un test rapido e gli dici: guarda è negativo, tutto a posto e poi è semplicemente uno asintomatico e se ne va in giro, tu rischi di rovinarlo. Allora bisogna avere grande senso di responsabilità. I test rapidi vanno sempre seguiti da test da fare in ospedale. Perché il risultato va sempre verificato soprattutto in caso di test positivi. L’attendibilità e la certezza te la da il tampone che viene fatto nelle strutture ospedaliere”.

Poco prima De Luca aveva detto: “In questo momento noi stiamo completando i test rapidi a tutto il personale sanitario che lavora nei nostri ospedali. Ovviamente sapete che il test rapido è solo sintomatico, non da garanzia assoluta però quando emerge qualche positivo facciamo il tampone che poi ti dà la certezza del risultato. Perché stiamo facendo questo lavoro? Intanto per dare serenità al personale sanitario. Ma poi per avere ospedali assolutamente garantiti dal punto di vista della tutela dei pazienti. Questa è un’occasione per capire tutti quanti che a volte andiamo negli ospedali del Nord immaginando di avere chissà che cosa, dimenticando che le eccellenze le abbiamo qui in Campania… abbiamo eccellenze mondiali come il Cotugno e il Pascale…Siamo più garantiti qui, da noi…”.

A De Luca, che dice che bisogna essere chiari quando si parla di certi temi, verrebbe dunque spontaneo chiedere: ma se un sanitario sottoposto a test rapido risulta negativo ma invece è un asintomatico, quale sarebbe la garanzia di sicurezza per i sanitari, per gli ospedali e per i pazienti?

In questi mesi abbiamo raccontato ogni intervento di De Luca, allegando i documenti, riproducendo i dati. Standoci, insomma, con un atteggiamento responsabile – a nostro avviso – e senza mai alimentare polemiche inutili. Ma sulla questione tamponi leggiamo una contraddizione nelle parole pronunciate oggi.

A lei, caro governatore, chiediamo anche per questo: perché non consente alla stampa di farle domande per chiarire immediatamente dubbi e preoccupazioni, come pure fanno il premier Giuseppe Conte, il capo della protezione Civile Angelo Borrelli e finanche i drammatici governatori del Nord?

Lucilla Parlato

