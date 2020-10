Dopo aver chiuso le scuole e aver generato proteste da parte del mondo della scuola, il governatore della Campania Vincenzo De Luca riapre le porte ai nidi e agli asili. Così ieri dopo le 20 l’unità di crisi della Regione ha diffuso l’integrazione dell’Ordinanza n.79, rispondendo a una richiesta dell’ANCI, e nelle more di specifici congedi parentali per i genitori: da lunedì dunque è consentita, anche in presenza, l’attività delle scuole dell’infanzia: nidi e asili con bambini di età compresa nella fascia della fascia 0-6 anni.

La decisione arriva dopo 24 ore dall’ordinanza che ha stabilito la didattica a distanza per le scuole, che resta obbligatoria fino al 30 ottobre per le primarie e le secondarie. Oggi però si continua a manifestare fuori Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania.

