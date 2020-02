Sport | 13 Febbraio 2020

Il Napoli vince 1-0 in casa dell’Inter e si aggiudica il round d’andata della semifinale di Coppa Italia. Di Fabian Ruiz, al minuto 57, la rete decisiva con cui gli Azzurri espugnano San Siro e incamerano un successo fondamentale lungo la strada verso la finale che, a maggio, assegnerà la coccarda tricolore.

Non è stata una partita emozionante e bella da vedersi. Le squadre si sono rispettate e studiate per ampi tratti dell’incontro, in virtù soprattutto dell’atteggiamento tattico adoperato dal Napoli. L’inedito 4-5-1 schierato da Gattuso, con Demme vertice basso di centrocampo, Mertens unica punta ed Elmas esterno sinistro al posto di capitan Insigne, ha tolto spazi e tempi di gioco al centrocampo nerazzurro, neutralizzandone schemi e pericolosità con disarmante efficacia.

Gli uomini di Conte non impensieriscono mai Ospina, preferito ancora una volta a Meret. Anzi, la migliore occasione dei primi quarantacinque minuti di gioco capita sui piedi di Zielinski: la conclusione del polacco viene prima rallentata da Padelli, per poi finire la sua corsa sul braccio di De Vrij. Per l’arbitro Calvarese e i suoi assistenti in sala VAR, però, non ci sono i presupposti per l’assegnazione del calcio di rigore.

Nella ripresa il canovaccio non cambia. Conte perde Skriniar per infortunio e inserisce D’Ambrosio. Il Napoli, pienamente a suo agio nel suo assetto tattico guardingo e ordinato, continua a non scomporsi.

Anzi, trova il vantaggio con una delle sue ripartenze, orchestrata da Fabian Ruiz e Mertens prima di essere finalizzata dallo stesso centrocampista spagnolo, che scambia con l’accorrente Di Lorenzo, illude l’intervento di due avversari con una finta e scocca un chirurgico mancino che spegne la sua corsa nel sette della porta nerazzurra.

Il boato partenopeo squarcia la notte di San Siro. E chi si aspetta la veemente reazione dell’Inter si ritrova deluso. Conte lancia Eriksen e Sanchez, virando dal 3-5-2 al 4-3-3 con in campo, contemporaneamente, anche Lautaro e Lukaku. Gattuso risponde con Milik per Mertens, Politano per Callejon e, nel finale, con Allan per Zielinski.

Ospina deve sporcarsi i guanti solo su una delle tante mischie d’area a cui l’Inter si affida per far vacillare il bunker azzurro. Ma il Napoli resiste.

E vince.

Con la sua pragmatica prudenza, Gattuso ha imbrigliato Conte, portandosi a casa i primi due quarti di uno scontro che vivrà a Fuorigrotta, il prossimo 5 marzo, l’atto decisivo. Ci sarà da soffrire. Ci sarà da stringere i denti per conquistarsi, quasi sei anni dopo, la possibilità di riportare un nuovo trofeo all’ombra del Vesuvio.

Forza Napoli,

Sempre!

Antonio Guarino

Un articolo di pubblicato il e modificato l'ultima volta il