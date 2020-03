Sport | 10 Marzo 2020

La gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Barcellona e Napoli, in programma il prossimo 18 marzo, sarà disputata a porte chiuse. E’ questa la decisione presa stamane dalla Generalitat de Catalunya, il governo catalano, per prevenire la diffusione del Coronavirus e resa ufficiale pochi minuti fa dallo stesso club blaugrana attraverso i propri canali social.

Ad accogliere gli Azzurri il prossimo 18 marzo ci sarà, dunque, un Camp Nou stranamente e rigorosamente vuoto e silenzioso.

The Champions League match scheduled for Wednesday, March 18, between FC Barcelona and Napoli, will be played at Camp Nou behind closed doors. pic.twitter.com/4uceIGrobY — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 10, 2020

Diversamente dall’Italia, dove il Decreto emanato ieri sera dal Governo ha di fatto vietato lo svolgimento di qualsiasi competizione sportiva, le rassegne calcistiche europee proseguono invece regolarmente, con l’emanazione di specifici provvedimenti restrittivi valutati di volta in volta e caso per caso. Alla luce del crescente allarme sanitario in tutto il Vecchio Continente, è probabile comunque che la UEFA valuti uno stop a tutte le proprie manifestazioni una volta ultimato il prossimo turno ad eliminazione diretta.

Lo strumento delle “porte chiuse” è stato, infatti, previsto anche per Valencia-Atalanta (in programma questa sera), oltre che per le gare casalinghe di Inter, Juventus e Roma, in programma tra questo giovedì e la prossima settimana.

