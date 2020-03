Attualità | 6 Marzo 2020

L’Oms ha annunciato oggi che nel mondo si sono superati i 100mila contagi da coronavirus.

Il bollettino italiano delle 18 comunicato dalla protezione civile invece è questo:

3916 positivi, 1060 in isolamento, 2194 ricoverati con sintomi, 462 in terapia intensiva.

I guariti delle ultime 24 ore sono 109, sono 523 i guariti in totale.

I deceduti sono 49, dai 72 a 95 anni: 197 in totale dall’inizio dell’emergenza.

Complessivamente i guariti sono l’11,28 e i deceduti sono il 4,25 per cento.

200-250 persone tra i medici e personale sanitario sono stati contagiati ma bisognerà aspettare domani per dati più certi.

Clamoroso a Napoli il caso fuori al triage dell’Ospedale San Paolo dove un medico non ha seguito le procedure del ministero, provocando la sospensione dei servizi per qualche ora, per la sanificazione.

