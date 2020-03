Senza categoria | 7 Marzo 2020

Alle 14:30 il presidente della regione Campania Vincenzo de Luca ha pubblicato un live sulla propria pagina facebook per invitare i cittadini ad essere più responsabili, a ridurre gli spostamenti ed a evitare assolutamente gli assembramenti.

Le parole utilizzate sono forti: “Siamo di fronte ad un problema serio, ho la sensazione che non tutti abbiano capito questa verità elementare”, “un problema che richiede comportamenti responsabili e cambiamenti radicali delle abitudini di vita.”

De Luca punta il dito contro alcuni comportamenti irresponsabili: “ho fatto ordinanza di chiusura delle discoteche ma poi apprendo che di sera i bar e pub, nei centri storici, accolgono decine e centinaia di ragazzi senza rispettare la distanza di un metro. Abbiamo sollecitato le forze di polizia ad attivarsi per procedere alla chiusura di questi esercizi in caso di assembramento di persone.” Fra i casi di comportamenti più disinvolti, il presidente della regione Campania ricorda quello di un cittadino che “il 21 è stato al Posillipo ad una festa, il 22 in un ristorante di via Cilea, il 26 in una pizzeria, il 29 ha iniziato a stare male ed oggi è intubato al Cotugno”.

L’ultimo comunicato della regione Campania riporta che sono 77 i casi accertati in regione.

Link al video messaggio di de Luca:

CORONAVIRUS: comportamenti responsabili per fermare la diffusione del virus 🔴 #CORONAVIRUS: è arrivato il momento di dire che siamo di fronte ad un problema serio che richiede comportanti responsabili da parte di tutti e un cambiamento radicale delle abitudini di vita.Senza l’aiuto e la collaborazione di ogni cittadino diventerà molto più difficile contrastare la diffusione del virus. Geplaatst door Vincenzo De Luca op Zaterdag 7 maart 2020

