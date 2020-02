Attualità | 29 Febbraio 2020

“Noi Lombardi veniamo schifati da gente che periodicamente vive in mezzo all’immondizia (napoletani et similia), da gente che non ha il bidet (francesi) e da ge nte la cui capitale (Bucarest) ha le fogne popolate da bambini abbandonati. Da queste persone non accettiamo lezioni di igiene: tranquilli, alla fine di tutto questo, i ruoli torneranno a invertirsi.”

Parole e musica di Niccolò Fraschini, consigliere comunale di Pavia, della lista civica Pavia Prima (che coraggiosamente ha tenuto una decina d’ore il post prima di cancellarlo). Comprendo le parole del giovane consigliere Lombardo, tra l’altro molto attivo anche nell’obiettivo “federalismo”, allo scopo di ottenere “più risorse”

https://www.milanopavia.news/…/autonomia-e-federalismo-la-…/ È francamente stancante essere discriminati da chi “vive in mezzo all’immondizia” quando sei virtuoso, limpido e pulito. Poi magari amministri un comune di 70000 abitanti ma sei la maglia nera della Lombardia in tema di raccolta differenziata con percentuali inferiori alla regione Campania

https://www.google.it/…/rifiuti-pavia-e-ultima-con-dis…/amp/ Poi magari dalle tue parti non vi fate mancare maxi discariche abusive con 500 metri cubi di rifiuti speciali

https://www.google.it/…/maxi-discarica-abusiva-scopert…/amp/ Poi magari avete il comune pieno di piccole discariche abusive come benvenuto alle aeree verdi della città

https://www.google.it/…/discarica-abusiva-parco-1.49603…/amp Le avete anche “di fronte alla caserma della polizia locale, dove viene buttato di tutto, oppure alcuni canali diventati ricettacoli di plastica. Persino i campi posti ai lati della strada che conduce all’isola ecologica di Montebellino ospitano loro malgrado vecchi materassi e rottami come se mancasse la volontà di percorrere ancora qualche metro e raggiungere l’area in cui ciascun cittadino può conferire i rifiuti ingombranti” come si legge nella cronaca locale.

https://www.google.it/…/discarica-abusiva-parco-1.49603…/amp Ma sono dettagli. Sono gli altri a vivere nell’immondizia è chiaro. E non è tollerabile ricevere lezioni d’igiene. Giusto. E nessuno intende fornirgliele, consigliere.

Se il livello d’igiene che gradisce, è quello delle sue parole, se lo tenga caro caro. Maurizio Zaccone

Un articolo di pubblicato il e modificato l'ultima volta il