La conferenza stampa delle 12 del 26 febbraio 2020 con il punto della situazione a cura del Capo Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli.

Sono 12 le vittime del Coronavirus in Italia. Ad aggiungersi è il primo decesso da coronavirus in Emilia-Romagna: un paziente 69enne di Lodi, “già affetto da importanti patologie pregresse”, ricoverato all’ospedale di Piacenza poi trasferito in terapia intensiva a Parma.

Sono 374 i contagiati in Italia dal coronavirus: “Abbiamo 258 casi in Lombardia (+18), 71 in Veneto (+28), 30 in Emilia Romagna (+4), 3 in Piemonte, 3 nel Lazio, 3 in Sicilia, 2 in Toscana, 2 in Liguria, 1 nelle Marche e 1 nella provincia si Bolzano”, ha detto Borrelli. Il dato tiene conto delle 11 vittime accertate e del ricercatore guarito e dimesso dallo Spallanzani. In serata arriveranno le mascherine destinate agli operatori sanitari, distribuite dalla protezione civile nelle regioni interessate dal coronavirus, secondo quanto annunciato da Borrelli: “Abbiamo effettuato oltre 9462 tamponi, un numero veramente consistente”.

Primi bambini contagiati in Lombardia

È arrivato a 258 il numero di contagiati dal Coronavirus in Lombardia e “per la prima volta sono coinvolti anche minori per cui l’infezione è più leggera”, ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana. Sono quattro in tutto i minorenni risultati positivi al Coronavirus in Lombardia, due in ospedale (al San Matteo di Pavia e all’ospedale di Seriate in provincia di Bergamo). Si tratta di una bambina di 4 anni ora ricoverata all’ospedale San Matteo, due bambini di 10 anni e un ragazzo di 15. “Due sono stati dimessi e due sono in ospedale ma stanno bene, tutti provengono dalla zona di Codogno”, ha detto all’Adnkronos Salute Giulio Gallera, assessore al Welfare di Regione Lombardia. Per due di loro dunque sono in corso “gli accertamenti del caso”, al San Matteo di Pavia e all’ospedale di Seriate, in provincia di Bergamo. Gallera ha ricordato che comunque il virus “ha un effetto molto più grave sulle persone anziane che hanno pregresse patologie”.

Guarita la prima cinese ricoverata allo Spallanzani

È guarita invece la cittadina cinese contagiata da Coronavirus e ricoverata allo Spallanzani di Roma da fine gennaio. Lo Spallanzani ha sciolto oggi “a 29 giorni dal ricovero, la prognosi della coppia cinese, casi confermati di Covid-19. La coppia cinese è attualmente ricoverata in degenza ordinaria. La donna è stata trasferita oggi dalla rianimazione in reparto in condizione cliniche in chiaro miglioramento, vigile e orientata.

Ieri, per la prima volta, sono risultati negativi i test per la ricerca del nuovo Coronavirus”. Lo scrive l’Inmi Spallanzani di Roma nel bollettino odierno. “Il marito, tuttora ricoverato in regime ordinario, prosegue con successo la riabilitazione”, prosegue il bollettino. Sono stati valutati, ad oggi, presso l’Istituto Spallanzani, 140 pazienti per la ricerca del nuovo coronavirus. Di questi, 101, risultati negativi al test, sono stati dimessi. Trentanove sono i pazienti tutt’ora ricoverati.

In Veneto Salgono a 71 i casi positivi al Coronavirus un incremento di 26 rispetto all’ultimo bilancio delle 18 di ieri. Ai tre cluster esistenti (Vo’ Euganeo, Mirano e Venezia) si aggiunge il cluster di Limena (Padova) con sette casi e quello di Treviso con 2 pazienti interessati. Due pazienti restano ancora da associare ai cluster esistenti. Intanto sempre in Veneto il presidente della Regione ha deliberato l’assunzione immediata a tempo indeterminato per 215 figure professionali della sanità, per far fronte ai maggiori carichi di lavoro legati all’emergenza coronavirus: 100 infermieri professionali; 80 operatori sociosanitari; 20 assistenti sanitari, 10 tecnici; e 5 autisti, che vengono distribuiti alle diverse Ullss sulla base delle esigenze emerse.coronavirus i voli da e per l’Italia, su cui annualmente si spostano 3 milioni di turisti britannici, considerandola una misura controproducente. Lo ha detto il ministro della Salute, Matt Hancock, limitandosi a confermare alla Bbc le indicazioni sull’auto-isolamento per chi arriva nel Regno dal nord Italia e il consiglio di evitare viaggi negli 11 Comuni in lockdown: “Se guardiamo alla stessa Italia, vediamo che loro hanno fermato i voli dalla Cina e ora sono il Paese più contagiato d’Europa”.

