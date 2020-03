Attualità | 17 Marzo 2020

Il passaparola è iniziato da Massimiliano Mantice, uno dei capi-tifoseria più noti nella storia del Napoli calcio, sicuramente il più creativo di tutti.

Più che cori e canti dai balconi, un nutrito gruppo di tifosi ha preferito lanciare sui balconi della città striscioni e motti per far sentire la propria vicinanza e medici e infermieri del Cotugno e del Pascale.

Poi oggi i tifosi stanno facendo circolare il link creato da Paolo Ascierto, primario del Pascale che Luca Carnevale disegna come un supereroe, sulla stessa piattaforma dove altri hanno già raccolto milioni e milioni per gli ospedali del Nord con l’obiettivo di dare una mano ai nostri nosocomi, quelli di Napoli, che in questi giorni si stanno distinguendo per eccellenza (come vi abbiamo raccontato ieri)

“Diffondiamo un po’ d’amore e umanità” spiega Mantice. “Fermiamo l’odio e diffondiamo solidarietà”.

Ecco il link a cui inviare anche soli 5 euro per sostenere il Pascale e il Cotugno:

https://www.gofundme.com/f/8f3ac-coronavirus-aiutiamo-la-ricerca-del-dott-ascierto?fbclid=IwAR3uh5iAgUdJOKQlK6AcTnCF1t1mATtrpV2f1Nv67qeWSlQWhGH0oAm

