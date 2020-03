Attualità | 10 Marzo 2020

Sono quattro finora le vittime accertate in Campania alle quali è stato diagnosticato anche il Coronavirus. Tutte – è buona cosa ribadirlo – affette da importanti patologie pregresse. Il primo caso riguardava un uomo di Mondragone di 46 anni, deceduto all’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca. Il secondo era una donna di oltre 80 anni di San Prisco. Il terzo riguardava una donna di 84 anni di Ottaviano, deceduta all’ospedale Santa Maria della Pietà di Nola, e il quarto una donna che però già soffriva di una grave patologia.

Di questi decessi ne hanno parlato tv e giornali in questi giorni, ma per ora non figurano nel report che il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale pubblicato ogni giorno da quando è scoppiata l’epidemia da Covid-19 in Italia.

Numeri che non collimano

Questi numeri però non collimano con quelli ufficiali che si possono leggere da fonti istituzionali certe, come ad esempio qui per quella relativa alla protezione civile (che indica zero decessi ad oggi) e qui per la regione Campania, dove compaiono anche le varie ordinanze. Ed anche oggi, dopo l’ultimo aggionamento nella conferenza stampa hanno confermato questo andazzo con zero decessi

A cosa è dovuta questa discrepanza?

Semplicemente a un mix di cattiva e frettolosa informazione unita alla velocità delle procedure di conferma dei tamponi. La macchina organizzativa, assai complessa, funziona a questo modo:

Si effettua tampone, con un primo passaggio al Cotugno che è il centro di riferimento regionale per la diagnosi;

Esce un risultato positivo al Covid-19;

Poiché, in considerazione delle patologie pregresse, non esiste nessuna certezza che la morte sia avvenuta a causa del Coronavirus si spedisce tutto all’ISS (istituto superiore di sanità) al quale spetta il compito di stabilire le cause del decesso. Non una cosa rapida in considerazione della mole di lavoro in questi giorni drammatici. E questo vale sia per i tamponi post mortem sia per quelli fatte a persone ancora in vita;

Terminate le analisi, l’ISS manda tutti i risultati alla protezione civile nazionale che aggiorna i database e pubblica poi risultati.

Solo a questo punto, prendendo come fonte i dati ufficiali della protezione civile (e solo quelli), è possibile consultare le tabelle e provare a riportare con correttezza professionale i numeri dei morti per Coronavirus in Campania, precisando, inoltre, che i pazienti avevano tutti un’età avanzata e gravi patologie pregresse, onde evitare di alimentare il panico tra i cittadini, che è l’ultima cosa di cui abbiamo bisogno in questo momento.

Aniello Napolano

