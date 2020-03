Attualità | 23 Marzo 2020

Nella fase di emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da virus Covid-19, il Comune di Napoli ha attivato il programma “InsiemeMaiSoli”, una piattaforma sociale e solidale in costante aggiornamento nata per favorire il contatto con i servizi comunali, con la rete della solidarietà, richiedere informazioni utili e accedere a sportelli di aiuto in questo grave momento.

Inviando un whatsapp, oppure telefonando al numero informativo dedicato, è possibile richiedere servizi di spesa alimentare o farmaceutica a domicilio, grazie ai volontari delle dieci Agenzie di Cittadinanza e della rete di solidarietà;

– Numero telefonico informativo: 081.7955555

– Numero WhatsApp: 0817955555

Anche le varie municipalità hanno attivato servizi di assistenza domiciliare con supporto alle famiglie e agli anziani non in condizioni di autosufficienza.

Municipalità 1 (Chiaia, Posillipo, San ferdinando)

ASSISTENZA DOMICILIARE

Telefono 0817951761

Dalle ore 9 alle ore 13



La municipalità hanno messo a disposizione dei cittadini un numero di telefono dedicato i per richiedere teleassistenza (contatto telefonico giornaliero), disbrigo pratiche, acquisto generi alimentari e farmaci, oltre ad un servizio di vigilanza/supporto in particolare agli anziani, disabili e persone in isolamento domiciliare.

Municipalità 2 (Avvocata, Montecalvario, Mercato, Pendino, Porto, S. Giuseppe)

Tramite “associazione obiettivo napoli onlus” è attivo un servizio di baby sitting e assistenza nel disbrigo di pratiche quotidiane

telefono: 0814207033

Municipalità 3 (Stella, S. Carlo all’Arena) Distribuzione beni a domicilio

Associazione: Leo for Leo

Telefono: 3274365398

Orari: n.d. Distribuzione beni a domicilio

Le viole di Partenope

Telefono: 3314669271

Orari: n.d. Farmacia Macelleria

Granatiero Roberto

Telefono: 3345941419

Orari: 9,00 – 17,00 Distribuzione beni a domicilio

Le viole di Partenope

Telefono: 3314669271

Orari: n.d. Farmacia Associazione/volontariatoNel week end Supporto ad anziani, consegne a domicilio

Telefono: 3483811291 L’associazione Resistenza

Servizio di consegna spese e farmaci a domicilio e diffusione di una corretta informazione sul Covid-19

Telefono: 3480996307

Orari: n.d.

Municipalità 4 (S. Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona Industriale)

La Municipalità 4 per l’emergenza da Covid-19 ha attivato due numeri telefonici di assistenza e di informazioni a sostegno della cittadinanza, con particolare attenzione alle persone anziane o non autosufficienti.

I numeri sono gestiti dagli assistenti sociali in grado di attivare quella rete di solidarietà e aiuti di cui si può avere particolare bisogno in questo periodo.

Tra i vari servizi offerti la possibilità di entrare in contatto con alcuni esercizi commerciali e alimentari che hanno dato disponibilità alla consegna a domicilio della spesa.

081 7951970

Servizi Sociali San Lorenzo Vicaria 081 7951368

Servizi Sociali Poggioreale Zona Industriale I numeri sono attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.00

Municipalità 5 (Arenella, Vomero) la Municipalità ha istituito un numero dedicato a chi ha bisogno di aiuto per acquistare spesa, farmaci o altri beni di necessità. “L’anziano o portatore di handicap – spiega il presidente della V Municipalità, Paolo De Luca – può chiamare il numero 081.5781969 e prenotarsi. Servizio di consegna tramite volontari agenzia di cittadinanza della V municipalità numero di telefono 0817955555

Municipalità 6 (Ponticelli, Barra, S. Giovanni a Teduccio) ONMIC San Giuseppe

Telefono: 081 5590244, 081 18574792, 081 5590877

Orari: Lunedì al Venerdì Ore 9.00-13.00 Telefono: 081 0386111

Orari: Lunedì al Venerdì Ore 17.00-19.00

Municipalità 7 (Miano, Secondigliano, S. Pietro a Patierno)

Distribuzione beni a domicilio

Telefono: 3391521509

Orari: 9,00 – 18,00

Municipalità 8 (Piscinola, Marianella, Chiaiano, Scampia) Distribuzione beni a domicilio

Associazione Ctscampia

Telefono: 389 8929736

Orari: 08.00 – 18.00

Municipalità 9 (Soccavo, Pianura) Questi alcuni riferimenti a cui poter rivolgersi: associazione di Volontariato Progetto Pace Telefono: 081 6583004

Orario: lunedì e martedì ore 10.00/14.00 – 15.00/19.00 – Mercoledì, giovedì e venerdì ore 15.00/19.00 Oratorio Salesiano Sa Domenico Savio (Soccavo)

Telefono: 3384460342

Orari: 9.00-12.00 17.00-19.00 Parrocchia San Lorenzo (Pianura)

Telefono: 081.6140823

Orari: 17.00 – 18.00 Farmacia Lentini

Consegna a domicilio gratuita di farmaci previo appuntamento gestito con il cliente

Telefono: 0817283814

WhatsApp: 3383852358

Orari di apertura: 9.00 – 13.00. 16.00-20.00 Municipalità 10 (Bagnoli, Fuorigrotta) Distribuzione beni a domicilio

Associazione FriendsAndBikers

Telefono: 3393522244

Orari: n.d. Servizio attivo grazie all’ Agenzia di Cittadinanza della X municipalità TELEFONO 3319331599 – 0817400245 Aniello Napolano

Un articolo di pubblicato il e modificato l'ultima volta il