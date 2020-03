Attualità | 12 Marzo 2020

Tanto tuonò che alla fine piovve. L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha dichiarato la pandemia per il Coronavirus (SARS-CoV-2), riconoscendo, nei fatti, che il virus è ormai diffuso in buona parte del mondo, in aree molto più vaste e diffuse rispetto a quelle solitamente interessate da un’epidemia, che in genere coinvolge zone specifiche di paesi o continenti.

Una dichiarazione necessaria

Preso atto della caratteristica globale del contagio, confermata dai dati certi sui primi focolai africani e sudamericani, si è dunque preferito dichiarare lo stato di pandemia.

Walter Ricciardi dell’Oms, consigliere per il coordinamento con le istituzioni sanitarie internazionali del ministro della Salute italiano Roberto Speranza, ne chiarisce i motivi: “Con la dichiarazione dello stato pandemico l’Oms può mandare i suoi operatori in loco, come fanno i caschi blu dell’Onu e chiedere ai singoli Paesi di adottare misure di mitigamento, come il fermo di alcune attività o dei trasporti anche via terra”. Tuttavia bisogna precisare che non c’è obbligo anche se “il non rispetto delle disposizioni equivarrebbe alla mancata applicazione di norme internazionali, che implica l’applicazione di sanzioni”.

Bene misure adottate da Italia

Le parole di Ghebreyesus fanno anche trasparire speranza: “Siamo grati per le misure adottate da Italia, Iran e Corea per rallentare il virus e controllare le loro epidemie”, ha detto Ghebreyesus. “Sappiamo che queste misure stanno mettendo a dura prova le società e le economie, proprio come è successo in Cina”.

Reazioni italiane

Non si è fatto attendere il commento del direttore del Dipartimento malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità, Giovanni Rezza: “Quello che dovevamo fare lo stiamo facendo, lo stato di pandemia non cambia molto la situazione in Italia. È un invito agli Stati membri a intervenire in maniera molto, ma molto più restrittiva”.

“La dichiarazione di pandemia a noi non aggiunge molto, avendo avuto tra i primi un’epidemia dentro casa; ci colpisce poco la diffusione globale della malattia. L’Oms forse puntualizza che diversi Stati hanno fatto poco per arginare il virus;. L’Italia se l’è trovata in Lombardia con il picco influenzale in corso e poteva fare poco. La Cina ha fatto molto, Corea e Giappone anche, in altri Paesi la situazione è sfuggita di mano, come in Iran dove ci sono molti casi a Teheran. Forse una reazione da parte della Ue più decisa sarebbe stata più auspicabile”

«Ormai è una sfida globale, che va affrontata con la massima decisione» ha aggiunto invece Walter Ricciardi, componente italiano del comitato esecutivo dell’Organizzazione mondiale della sanità e consulente del ministro della Salute per il coronavirus.

Cosa cambia

La dichiarazione di pandemia implica che ogni Paese metta a punto una sorta di Piano pandemico (qui sul ministero della salute) e che lo aggiorni costantemente sulla base delle linee guida dell’Oms. I piani pandemici possono prevedere misure per riorganizzare i posti letto negli ospedali, comprese le strutture di terapia intensiva, e percorsi per alleggerire le strutture di pronto soccorso; altri provvedimenti possono riguardare i numeri del personale sanitario, l’acquisto di farmaci e la messa a punto e la produzione su larga scala di un vaccino diventano prioritarie, così come l’organizzazione delle campagne di vaccinazione. In alcuni casi potrebbe anche diventare necessario fare delle scelte relative all’accesso alle terapie. L’Oms ha più volte rilevato come ci sia ora una maggiore consapevolezza del fatto che prepararsi a una pandemia richieda il coinvolgimento non solo del settore sanitario, ma della società nella sua interezza, con il coinvolgimento diretto delle persone. Un ruolo molto importante è affidato inoltre al coordinamento tra l’Oms e le altre organizzazioni internazionali. A livello nazionale infine, rileva l’Oms, è molto importante informare il pubblico regolarmente sulla malattia pandemica, incluse le modalità di trasmissione, la gravità clinica, la prevenzione e le terapie.

Aniello Napolano

