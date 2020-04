Sanità | 3 Aprile 2020

Virus nell’aria, virus che viaggia con l’aerosol, allarmismi vari provengono da titoli di giornali sparati con caratteri cubitali sugli smartphone di tutta Italia.

Eppure il WHO (l’Organizzazione mondiale della Sanità, OMS l’acronimo in italiano) nel “brief” scientifico pubblicato alcuni giorni fa aveva già chiarito che allo stato attuale non c’è evidenza scientifica di “airborne transmission” (trasmissione aerea) e che gli articoli cui fanno riferimento i media (che in buona parte non sono articoli scientifici “peer review”, ovvero non sono stati soggetti al classico vaglio della comunità internazionale prima della loro pubblicazione) si riferiscono a casistiche particolari di presenza del virus in aerosol.

E’ difficile capire come si sia passati dal “la trasmissione aerea potrebbe essere possibile in determinate circostanze come in procedure che generano aerosol (intubazione endotracheale, broncoscopia, ventilazione manuale dei pazienti, disconnessione dei pazienti da un ventilatore)” a “il virus si può trasmettere nell’aria”.

Su 75465 casi analizzati in Cina in nessuno è stata riportata trasmissione aerea

L’OMS ha chiarito che i modi di trasmissione del COVID-19 fra le persone sono principalmente due: “respiratory droplets” e “contact routes” e che nell’analisi di 75465 casi covid in Cina, la trasmissione aerea non è stata riportata in alcun caso.

La differenza fra “airborne transmission” e “droplet transmission” è notevole: nel primo caso ci si riferisce a presenza di microbi che possono rimanere in aria per lunghi periodi di tempo ed essere trasmessi a distanze superiori di un metro.

Nel comunicato scientifico si analizzano gli articoli che hanno portato alcune testate giornalistiche ad affermare che il virus sia trasmissibile in aria:

L’articolo pubblicato sul New England Journal of Medicine, che ha evidenziato la possibilità di persistenza del virus in aria, ha basato le proprie valutazioni su un aerosol generato utilizzando un particolare nebulizzatore in condizioni controllate di laboratorio: tale macchina non rispecchia assolutamente le normali condizioni di tosse umana.

La permanenza di virus in particelle di aerosol fino a tre ore non riflette i “clinical settings” in cui le procedure di generazione di aerosol sono eseguite

Altri studi che rilevano la presenza di covid-19 in aria non sono stati pubblicati su riviste “peer review” e fra l’altro individuare l’RNA in campioni ambientali basati su campioni fatti con i metodi adottati in quegli articoli non è indicativo della presenza di virus che potrebbe essere trasmissibile. (Fra l’altro vi sono anche report in cui non è stata individuata presenza di RNA nell’ambiente in cui vi sono pazienti sintomatici).

L’OMS evidenzia che sono necessari ulteriori studi per determinare se sia possibile rilevare il virus covid-19 in campioni di aria provenienti da stanze dei pazienti in cui non sono in corso procedure o trattamenti di supporto che generano aerosol.

Le linee guida dell’OMS richiedono l’uso razionale ed appropriato di tutti i DPI da parte degli operatori sanitari e, più in generale, che le raccomandazioni principali restano quelle note (lavare le mani, mantenere la distanza fisica ed evitare contatto stretto e non protetto con persone con febbre o sintomi respiratori).

