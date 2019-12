Attualità | 17 Dicembre 2019

Chi ci segue sa che in questi giorni i nostri canali social sono stati presi d’assalto – ci auguriamo per l’ultima volta, visto che li abbiamo bannati uno per uno – da una serie di ragazzini aderenti al collettivo Insurgencia, che ci hanno chiamati da “maiali” a “carne da macello”, promettendoci di “pisciarci in testa” perché saremmo “giornalai” (e complimenti: è assai di sinistra ritenere offensivo paragonarci ai nobili edicolanti!) per il semplice fatto che abbiamo definito imbarazzante il neoassessore Eleonora De Majo, e non solo per la gestione della notte d’arte annullata. Cosa che pensano in molti in questa città: basti pensare quanti hanno pianto, piangono e piangeranno l’escluso Nino Daniele. Con il quale – lo ribadiamo ma sarà una sfortunata coincidenza, visto che lo staff dell’assessorato pare sia lo stesso di prima – non è mai accaduto che non si svolgesse una serata annunciata con una conferenza stampa dallo stesso assessore, a palazzo San Giacomo.

Ebbene, come spesso accaduto quando abbiamo criticato qualcosa che coinvolgeva un protagonista istituzionale – e sottolineamo istituzionale – di Insurgencia, ci siamo trovati a dover fronteggiare questo branco di haterini militanti, gente che ha fatto della violenza un modus vivendi – gli stessi che hanno strappato di mano le bandiere dell’Opg a un corteo antisalvini generando imbarazzanti (ops) tafferugli in prima fila, a uso telecamera.

Sono, le loro, minacce e atteggiamenti che, sia chiaro, non ci spaventano ma ci rafforzano: soprattutto perché non abbiamo nulla da temere. Questo è un collettivo di PERSONE, di Identità Insorgenti. Tante persone, diverse e uguali nella necessità di voler raccontare. Questa squadra – che ogni giorno offre senza chiedere nulla, senza fare clickbaiting, senza aver mai preso un soldo nè pubblico nè privato da nessuno, cercando comunque di offrire narrazioni altre, accogliendo segnalazioni e richieste di chi ci legge – si è sempre comportata in modo limpido e ha sempre spiegato le ragioni delle proprie scelte, anche politiche, in questi anni.

Siamo nati, oltre cinque anni fa, attraversando le strade di quartieri come Scampia per raccontare la città di Ciro Esposito, la Scampia per bene, la sua maggioranza, come per quelle di Rione Traiano, dopo l’omicidio di Davide Bifolco. Le strade di questa città ovunque, per quanti siamo, per dove ciascuno di noi vive, per la voglia di raccontarvele, le abbiamo attraversate tutte. Questa città, come diciamo spesso con Drusiana Vetrano, come me ex emigrante rientrata, che condivide la gioia di questo collettivo fin dalle origini, è la nostra casa, così come è casa il nostro Sud, che cerchiamo di far vivere a chi ci legge attraverso i nostri occhi, sparsi nelle altre regioni – Luciano Troiano in Abruzzo, Barbara Mileto in Sicilia, Eugenia Conti in Puglia – o in altre zone della nostra – Maria Fioretti dall’Irpinia…

Nessuno di noi ha mai ambito a null’altro che a offrire una propria narrazione di questa territorio che abitiamo. Anche critica, anche sgradevole. Un punto di vista “altro”, anche proprio, vissuto: nella nostra Home Page è scritto “Il sud si può raccontare solo con l’azione militante quotidiana”. Noi lo facciamo da qui da oltre 5 anni e mezzo.

Siamo giornalisti, scrittori, insegnanti, amanti della narrazione, forti sulla storia, la cultura, l’arte e l’identità – il nostro cuore – con tante persone che lavorano nel campo, da Susy Martire a Enzo Di Paoli… Tra noi ci sono persone che lavorano come impiegati negli ospedali, come Alberto Guarino, nelle scuole, come Monica Capezzuto e Sabrina Cozzolino, archeologhe prestate alla scuola come Simona Sieno. Abbiamo un presidente della associazione Identità insorgenti che è un avvocato e un fondatore, da sempre al nostro fianco in questa avventura, Alessandro Cantelmo. Un’eterna corteggiata dall’Università ma purtroppo senza raccomandazioni, Flavia Salerni, che per campare – e per bravura e passione – insegna pattinaggio. Abbiamo Rocco Pezzullo, Gianluca Corradini, Raffaele Formato, Antonio Guarino… sofferenti emigrati, con mestieri diversi, in altre città dello Stivale. Abbiamo l’ingegnere camminatore, Francesco Paolo Busco, tornato a Napoli dall’Olanda. Abbiamo persone che sono state anime importanti o ancora lo sono, di altri gruppi e movimenti: come Marica Mazzella, voce di questo collettivo da Bacoli, dove è in corso l’esperimento di Josi della Ragione, quello sì da guardare con attenzione… tra noi ci sono mamme e padri di figli di ogni età… giovani promettenti e vivaci come Aniello Napolano e Antonio Barnabà, giovani “anziani” come Alessandro Nicotra, che si occupa di Seo, esperti pinodanieliani come Claudia Verardi, militanti “sempre” come Gigi Lista e Bruno Martirani, da poco tra noi, linguiste-napoletaniste come Teresa Apicella, sportivi e amanti dello sport come Lorenzo Pierleoni, Maurizio Zaccone, – che qui nasce e qui comunque resta – che fa il grafico, social media manager autentiche e esperte di food come Valentina Castellano, volto noto a molti con i suoi live, sempre professionali e pieni di passione… c’è da poco tra noi addirittura un corista del san Carlo amante di Partenope, Sergio Valentino… e tanti tanti altri, che comunque ci inviano foto, segnalazioni, notizie, o che lavorano semplicemente con noi dietro le quinte, o in altri ruoli – tecnici – che per citarli tutti ci vorrebbe un libro… Siamo, insomma, una fetta di Napoli, di Sud… non una redazione “normale”, ci rendiamo conto. E a differenza di giornali che hanno editori che rappresentano, noi non pretendiamo di rappresentare nulla se non una visione altra, basata su principi giornalistici, ma anche narrativi, che seguono il nostro modo di sentire e vedere questo Sud, la nostra terra.

Certo sbagliamo anche noi, ovviamente, come tutti. Quando è accaduto in qualche pezzo – non una sola volta – abbiamo sempre pensato che la cosa migliore fosse chiedere scusa ai lettori raccontando con altro pezzo perché e dove avevamo sbagliato. Comportandoci in maniera invece anche molto antipatica con chi, criticandoci, accompagnava alle critiche insulti: ebbene no, chi ci insulta può leggere altro. Il mondo è bello perché è vario. Gente sgradevole e che non gradisce il nostro lavoro fatto per amore e passione può accomodarsi altrove per noi… Questa qui è una squadra, insomma, anche molto compatta per rigore e visione: che sarò sempre orgogliosa di guidare e di rappresentare, accompagnandola in un progetto futuro già in campo, sempre editoriale, guidato da un ragazzo giovane e capace quale Antonio Corradini (a proposito: lui guida anche treni nella vita di ogni giorno… grazie a lui attraversiamo spesso tutto il Paese, anche).

Tutto questo per dire chi siamo, come ci muoviamo, qual è la nostra vita – non infognata h24 in una redazione – e per spiegare anche perché ci fanno sorridere, di pena, le minacce velate di Egidio Giordano, fidanzato della De Majo e assessorino alla III (chi l’ha visto?): gente che dai collettivi (ricordiamo che entrambi sono stati ospitati su queste pagine numerose volte con i loro interventi, in altra era) è passata alle istituzioni. Gente “pesata” da tutti in questi anni: gente priva di qualsiasi cultura istituzionale. Gente verso cui una buona fetta della città, anche da dentro altri collettivi, non nutre stima.

Ad ogni modo chiudiamola qui questa vicenda. Per completezza di informazione, ci tocca raccontarvi solo, ancora – perdonateci – che anche ieri la De Majo ha fornito una versione in cui si è lavata le mani della vicenda di sabato, dimenticando che se ricopri un ruolo istituzionale devi avere rispetto sia per la stampa che ti critica – e magari rispondere nel merito – e soprattutto del tuo ruolo. E per tanto assumerti, da assessore a cultura, spettacoli e grandi eventi, le responsabilità politiche di questo fallimento. Chiedere scusa, a nome della città che rappresenti, ai cittadini. Anche ieri invece non è accaduto, anche se si parla – quanto meno – di cortocircuito istituzionale, nel comunicato arrivato in serata, a dieci ore dalla riunione, dai canali del Comune: “Oggi, a palazzo San Giacomo, ha avuto luogo una riunione in merito alla sospensione dei concerti di sabato 14, organizzati nell’ambito della Notte d’arte 2019 Break Napoli, alla presenza del direttore generale e capogabinetto del sindaco Attilio Auricchio, dei vertici della polizia municipale e amministrativa, dell’assessore alla cultura e al turismo Eleonora de Majo, del presidente della Municipalità 2 Francesco Chirico e del presidente di Abili oltre Marino D’Angelo. Nel corso della seduta è stato affrontato il cortocircuito amministrativo che ha causato la sospensione dei concerti, da attribuire soprattutto alle continue modifiche normative, intervenute negli ultimi tempi in materia di organizzazione di eventi in spazi pubblici, che hanno fatto si che una realtà no profit fortemente impegnata nel sociale e quindi non nell’organizzazione di pubblico spettacolo non fosse del tutto informata, suo malgrado, sulla documentazione da produrre. A farne le spese è stata innanzitutto la città che si è vista privata di un bellissimo momento musicale e di spettacolo organizzato dalla Municipalità 2 e da due associazioni no profit, con il conseguente profondo rammarico verso gli artisti, i partner e verso quanti si erano spesi in questi mesi per la buona riuscita dell’evento.

La Notte d’arte c’è stata, in tutto il suo racconto: Amref con la sua campagna di raccolta fondi realizzerà un pozzo di acqua potabile in Etiopia; l’UICI ha portato avanti le proprie iniziative; le bande hanno accompagnato i cittadini lungo il percorso di Spaccanapoli; i musei, le mostre e i licei hanno aperto le proprie porte; a Forcella ed ai Quartieri Spagnoli le iniziative delle associazioni Annalisa Durante e dell’Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli si sono tenute; i corti del festival Migrarti sono stati proiettati alla Casa di Vetro – spiegano l’Assessore alla cultura e al turismo Eleonora de Majo e il presidente della Municipalità 2 Francesco Chirico -. Oggi permettiamo alla città di riappropriarsi della bellezza del 14 dicembre, ripartendo con l’annuncio del concerto-spettacolo, previsto per i primi giorni del 2020, ancora con la direzione artistica di Gianfranco Gallo e il supporto di tutti coloro che vorranno tornare su un palco aperto. Confermiamo ancora l’impegno verso una città che merita il compimento di quella notte di inclusione in cui l’arte, la bellezza e la solidarietà saranno ancora una volta protagoniste.

Scegliamo oggi di sottolineare il nostro desiderio, da associazione no profit che ogni giorno si impegna in iniziative di inclusione e che collabora, tra gli altri, con Amref, UICI e Mygrants, di fare qualcosa per la città di Napoli – continua Marino D’Angelo, presidente “Abili Oltre”. Confermiamo dunque il nostro proposito, come associazione, di contribuire al concerto per portare a termine il progetto di promozione di un mondo inclusivo lanciato con Break Napoli”. La serata insomma, si rifarà e Gallo – tanto di cappello sempre – ha dato disponibilità per andare avanti. Ma restano i fatti, sottolineati non da noi ma da altri quotidiani. Stavolta lasciamo parlare loro, così se i ragazzini di Insurgencia vorranno insultare qualcuno avranno altri obiettivi e lasceranno in pace questo collettivo che, citiamo uno dei nostri lettori, Claudia Testa (che non conosco e che ringrazio da qui): “è un patrimonio straordinario di informazione libera. Comunque la si pensi e per qualunque schieramento si simpatizzi. Chi non lo comprende o è in malafede o è perfettamente idiota..”. Tornando alle versioni di altri. Luca Marconi sul Corriere del Mezzogiorno interpella un legale esperto di diritto amministrativo: che conferma le responsabilità del Comune e dell’assessorato come quelle dei vigili. “Ebbene intanto le carte che dovrebbero spiegare perché una manifestazione del Comune sia stata bloccata dalla polizia municipale stanno arrivando e dice oggi l’avvocato Biamonte che si è incaricato di distriscare il guazzabuglio amministrativo: «Ai sensi degli articoli 14 ss della 241/90 (legge sul procedimento amministrativo) come riformati nel 2016 (riforma conferenza dei servizi d.l. 127\16) questo è un caso di conferenza decisoria, mi spiego: quando si convoca la conferenza di servizi se uno degli uffici convocati per il parere non partecipa e non esprime il proprio dissenso entro il termine perentorio di legge (e in questo caso i termini sono rispettati) il parere favorevole, nella fattispecie per il concerto della “Notte d’Arte”, si ha per acquisito. Quindi a rigore sbagliano sia i vigili urbani che hanno fermato la manifestazione per l’uso dei palchi con l’amplificazione, sia la De Majo che sembra scaricare responsabilità sulla Municipalità». Insomma secondo il parere legale il concerto avrebbe potuto farsi” scrive Marconi. Valerio Esca sul Mattino scrive che la pezza è peggiore del buco. “Per poter tenere i tre concerti sarebbe stata necessaria la licenza ex art. 68 del Tulps che però gli organizzatori non avevano. La vicenda è dunque kafkiana: difatti IL COLPEVOLE E’ LO STESSO COMUNE, che da una parte ha promosso l’iniziativa e dall’altra non ha fornito attraverso gli uffici la giusta assistenza dell’organizzatore”. E parliamo delle edizioni di ieri sera e di oggi… in pratica esattamente quello che ipotizzavamo due giorni fa. Detto questo, infine, e sperando di non tornare più su questa storia che Napoli è piena di emergenze e ben altro di cui occuparci che non degli autogol di dilettanti allo sbaraglio di una corrida che si gioca sulla pelle della città, un’ultima cosa vorremmo dire. Rivendichiamo il nostro diritto di critica anche dura, soprattutto nei confronti delle istituzioni di questa città. Rivendichiamo la libertà di poter riassumere, oggi ancor più convintamente, questa vicenda e i suoi protagonisti istituzionali con una parola: imbarazzante. E purtroppo insultandoci non cambierà la realtà. (ps: anzi no, si potrebbe fare dietrofront e restituirci Nino Daniele: che abbiamo anche criticato in passato. E che non è mai stato meno che è educato con chiunque di noi ci abbia avuto a che fare, in qualsiasi contesto: sempre. Si chiama senso delle istituzioni…) Lucilla Parlato

Un articolo di pubblicato il e modificato l'ultima volta il