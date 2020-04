“Uno sportello di ascolto con un team di specialisti da tutta Italia per vincere l’isolamento ai tempi del Coronavirus”. E’ questo il motto scelto e adottato per il lancio del “Counseling sociolistico”, lo sportello di ascolto online totalmente gratuito ideato da alcuni soci dell’Associazione Sociologi Italiani (A.S.I.) quale supporto umano, emotivo e tecnico-professionale in un momento storicamente così delicato, difficile e particolare.

L’iniziativa raccoglie un vasto team di specialisti provenienti da ogni angolo d’Italia, radunatisi con l’obiettivo di fornire ausilio a 360° gradi a chiunque lo richieda e ne abbia bisogno. Lo sportello, ad oggi, si articola attraverso quattro distinte macroaree di consulenza – sociologica, psicologica, socio-assistenziale e medica – e ha già in programma un’ulteriore espansione di figure e professionalità da affiancare a quelle attualmente già attive e operative.

I servizi offerti sono accessibili a tutti, a partire dallo staff medico-sanitario impegnato in prima linea nella lotta contro il Covid-19 fino ad arrivare a quelle categorie di persone, come giovani in difficoltà o anziani che vivono soli, maggiormente penalizzati dalle restrizioni imposte dalla quarantena.

Il team di Counseling sociolistico elabora quotidianamente analisi e approfondimenti sulle principali tematiche legate alla diffusione del virus e ai disagi che lo stato di forzato isolamento comporta, concentrando sforzi e attenzioni particolari nel contrasto alla diffusione delle fake news che, in un simile contesto emergenziale, possono acutizzare paure, ansie e preoccupazioni.

In questo modo, gli utenti dello sportello vengono orientati nella scelta della richiesta di supporto più ottimale, potendo poi consultare – in base all’area di assistenza desiderata – la disponibilità oraria e giornaliera di ciascun professionista.

Entrare in contatto con loro è estremamente semplice, immediato e – ribadiamo – gratuito. E’ sufficiente, infatti, collegarsi alla pagina facebook del Counseling sociolistico e inviare un messaggio in cui descrivere la propria esigenza, illustrando bisogni e perplessità a cui voler dare risposta e sostegno.

