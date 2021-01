Covid-19, cosa sapere sulle varianti del virus

Sanità | 27 Gennaio 2021

Terzo appuntamento con le cinque domande di “Identità Insorgenti”, tramite le quali si cerca di chiarire i dubbi relativi al covid-19, alla sua diffusione e ai mezzi messi in campo dalla scienza per fermarla. Negli scorsi articoli ci siamo concentrati sull’azione dei vaccini approvati dall’EMA ed a sfatare delle fake news che ancora scrivono sui vaccini

Le cinque domande odierne si pongono l’obiettivo di analizzare più nel dettaglio le ormai famigerate varianti del virus covid-19, i meccanismi dell’immunità, quanto dura, il dilemma di chi ne ha già una naturale e deve vaccinarsi ed infine concludere con una breve finestra sulle cure pensate per il SARS-CoV-2, in alternativa al vaccino.

Che cos’è la variante inglese del virus?

Come detto l’ultima volta, tutti i virus mutano. Il virus covid-19 non solo non fa eccezione, ma si presta anche a mutare spesso. Alcune mutazioni, se accumulate e trasmesse con successo, possono risultare in varianti con diversa contagiosità e virulenza, ossia una manifestazione clinica con caratteristiche differenti.

Nelle ultimissime battute del 2020, hanno fatto capolino nei giornali diverse varianti del virus, tra cui la famigerata variante inglese, chiamata così per essere stata rilevata per la prima volta nel Regno Unito e che si contraddistingue per un totale di 23 mutazioni rispetto alla precedente variante dominante del virus; 14, in particolare, interessano la proteina Spike, che si occupa dell’adesione del virus alle nostre cellule ed è il target dei vaccini approvati finora.

Questo ha generato enorme preoccupazione nella comunità scientifica, perché il ruolo di Spike rende le mutazioni che interessano una possibile fonte di maggior contagiosità e di minore efficacia del vaccino. Entrambi i problemi si porrebbero sfide non indifferenti: la regolazione del contagio sarebbe ancora più difficile da ottenere, e potrebbe, forse, essere costretti a preparare nuovi vaccini.

Il vaccino Pfizer è efficace contro la variante inglese

Studi preliminari hanno confermato che il virus mutato “all’inglese” possiede una capacità di trasmissione superiore alle varianti che l’hanno preceduta, ed è in particolare la mutazione “N501Y” a conferire, a SARS-CoV-2, una maggior capacità di legare alle nostre cellule. Tuttavia, le manifestazioni cliniche associate non sono più gravi, e non ci sono al momento indizi che la variante inglese possa oltrepassare le difese immunitarie istruite dai vaccini di Pfizer e Moderna.

In particolare, Pfizer è già prodigata a produrre un report preliminare, ma dettagliato, riguardante i virus con la mutazione N501Y e l’immunità generata dal loro preparato vaccinale, e non ha riscontrato alcun calo nella protezione fornita dal loro farmaco, anche in presenza della mutazione “principe” della variante inglese.

Che cos’è la variante sudafricana del virus?

Siccome, secondo l’ironica e geniale legge di Murphy, “se qualcosa può andare storto, lo farà”, non era sufficiente una sola variante del SARS-CoV-2, a dicembre 2020, per sfiancarci con nuove preoccupazioni relative al virus. È infatti riuscita a conquistare i giornali, quasi contemporaneamente, la variante sudafricana. Seguendo le stesse tempistiche di quella inglese (scoperta nell’ultimo mese dell’anno, ma risalente a settembre 2020, come la variante britannica) si è affermata nel Continente Nero e preoccupa per caratteristiche simili.

La variante sudafricana del covid-19, infatti, possiede anch’essa mutazioni importanti a livello della proteina Spike, in numero maggiore rispetto a quella inglese. Non c’è infatti solo N501Y, di cui abbiamo già parlato e che, pur rendendo il virus nettamente più contagioso, a livello preliminare non preoccupa per l’efficacia dei vaccini ora in commercio. Ci sono anche le mutazioni denominate “E484K” e “K417N”; in particolare, E484K preoccupa i ricercatori perché si trova esattamente nella “regione” (denominata, in gergo, dominio) della proteina che si occupa dell’adesione alle cellule umane e, in alcune simulazioni computerizzate, sembra provocare dei cambiamenti strutturali che potrebbero lievemente influenzare l’efficacia dell’immunità dovuta ai vaccini.

L’efficacia dei vaccini sembra non essere scalfita

Tuttavia, queste evidenze non sono confermate a livello biologico e il consenso scientifico generale punta verso una sensazione di ottimismo, per l’abilità degli anticorpi prodotti post-vaccinazione di riconoscere più siti della proteina Spike, per difendere il nostro organismo.

È importante notare che le varianti, probabilmente, non si fermeranno a queste due: c’è già la variante brasiliana come ulteriore rompicapo per i ricercatori. Ma le valutazione su efficacia del vaccino, immunità acquisita post-infezione e contagiosità necessitano di essere validate e hanno bisogno di studi più approfonditi, prima di scatenare allarmismi. Al momento, comunque, si può dire che l’efficacia dei vaccini sembra non essere scalfita e che, nel caso lo fosse,

Ci sono differenze tra l’immunità post-infezione e quella post-vaccinazione?

Se il vaccino è considerato come l’arma principale nella battaglia contro il virus, è per lo sviluppo di un’immunità, specifica contro il covid-19, senza dover incorrere in un’infezione. Da definizione, l’immunità è la capacità del nostro corpo di difendersi da un patogeno tramite due meccanismi, quello innato (la prima linea di difesa, veloce ma generica, che allarma il nostro corpo con processi quali, ad esempio, l’infiammazione) e quello adattativo (più lento ma specifico, in grado di combattere un patogeno anche con anticorpi sintetizzati su misura).

Come implicato sopra, possiamo sviluppare un’immunità ad un’infezione da SARS-CoV-2 in due modi: con un vaccino efficace, o dopo essere stati infettati dal virus. Il meccanismo della vaccinazione, come già spiegato, allena il nostro sistema immunitario contro una minaccia patogena tramite versioni attivate dello stesso, e crea meccanismi protettivi specifici per esso. L’immunità post-infezione, invece, è lo sviluppo naturale di questi anticorpi e delle altre difese immunitarie dopo che siamo entrati in contatto col patogeno vero e proprio.

Cosa dicono gli ultimi studi in merito all’immunità al virus e alla sua durata?

Gli ultimissimi studi sull’immunità al SARS-CoV-2 hanno dato risposte promettenti. I ricercatori del La Jolla Institute for Immunology, in un articolo recentemente pubblicato su Cell , hanno analizzato varie componenti del sistema immunitario di 188 pazienti precedentemente infettati dal virus, e hanno riscontrato la durata della memoria immunologica, nel 95% dei casi, di almeno otto mesi. In altre parole, il nostro sistema immunitario “si ricorda” come costruire le armi per difendersi dal virus (esempio più calzante, i nostri linfociti sanno come costruire gli anticorpi specifici per esso) per almeno otto mesi.

Nei trials di Moderna, come pubblicato sul New England Journal of Medicine, la produzione di anticorpi neutralizzanti è stata riscontrata essere stabile per almeno 3 mesi. In entrambi i casi, è molto probabile che l’immunità duri anche di più, e che ulteriori dati ottenuti nel tempo potrebbero confermare una più lunga memoria immunologica.

Ma per chi ha già contratto il virus, serve il vaccino?

Ma quindi serve vaccinarsi anche se già si hanno anticorpi? Per questo caso limite (ma non troppo, vista la diffusione della malattia) ci sono delle indicazioni abbastanza chiare: bisognerebbe vaccinarsi comunque, anche se non si è tra i riceventi prioritari in quanto l’immunità acquisita dopo l’infezione può assolutamente essere da barriera difensiva, come spiegato precedentemente.

Difatti secondo le indicazioni dell’AIFA, l’agenzia italiana del farmaco, la vaccinazione non contrasta con l’immunità sviluppata dopo essere stati a contatto col virus. Per cui, non serve alcun test pre-somministrazione per decidere dell’utilità del vaccino. Tuttavia, il CDC americano, ente che si occupa del controllo e della prevenzione delle malattie, concede anche l’uso di vaccinarsi tre mesi dopo un’eventuale, precedente infezione provocato da virus covid-19. La ragione è semplice: sebbene i dati sull’immunità siano ancora da confermare e rafforzare, una durata minima di tre mesi è praticamente garantita, e dunque si può aspettare per quel lasso di tempo prima di un “richiamo” immunitario da parte del vaccino.

meglio vaccinarsi anche se si ha già contratto il SARS-CoV-2.

È importante sottolineare, comunque, che i due processi non si ostacolano tra loro, ed anzi l’iniezione dei preparati vaccinali fornisce una copertura immunitaria maggiore a chi è già stato infettato, anche in previsione di un eventuale affievolimento della memoria dei nostri sistemi di difesa contro il coronavirus.

In ultima istanza, “non si è mai troppo sicuri”, ed è probabilmente meglio vaccinarsi appena possibile anche per chi ha già contratto il SARS-CoV-2.

Ma oltre ai vaccini, si sta facendo ricerca su altri tipi di medicamenti?

Non sembra, ma la ricerca contro il coronavirus non si ferma al solo vaccino. L’enorme volume di fondi destinato allo studio di nuove terapie contro il covid-19 è infatti destinato anche a farmaci che possono rallentare o arrestare la malattia susseguente all’infezione. A tal proposito, è importante ricordare che questo virus fa parte della stessa famiglia di quello che ha causato la famigerata epidemia di SARS agli inizi del nuovo millennio, cosa che ha consentito di basarsi sulle (non numerosissime) indicazioni precedentemente dallo studio sugli altri coronavirus , come appunto il SARS-CoV-1 (responsabile della SARS) o il MERS-CoV (responsabile di un’epidemia in Medio Oriente contenuta con maggior successo rispetto a quella attuale).

Ironicamente, infatti, pochi mesi prima dello scoppio della pandemia, la comunità scientifica lamentava, su riviste specializzate, la poca attenzione e preparazione nel trattamento dei coronavirus. Tuttavia, c’era già stato qualche progresso contro i precedenti patogeni della famiglia che ha poi messo in ginocchio il globo. In particolare, sebbene non ci fossero farmaci approvati dalla FDA (l’autorità regolatoria farmaceutica americana) contro i coronavirus, alcuni antivirali avevano fornito indicazioni interessanti in studi preliminari.

Il remdesivir

Uno di questi, Remdesivir, precedentemente testato con risultati promettenti contro entrambi i coronavirus che hanno anticipato il SARS-CoV-2, è stato approvato dalla stessa FDA ad aprile come “standard of care”, ossia trattamento standard contro la manifestazione clinica dovuta all ‘infezione del coronavirus attualmente diffuso in tutto il pianeta.

Remdesivir è, come detto, un antivirale; più precisamente, interferisce con la produzione dell’RNA virale del coronavirus, agendo sull’enzima (chiamato “polimerasi”) che si occupa della sua replicazione. Non è solo questo approccio, però, a guidare le strategie dei ricercatori: anche coadiuvanti della risposta immunitaria (come, ad esempio, gli interferoni, usati da anni contro la sclerosi multipla) e anticorpi monoclonali specifici, sintetizzati a partire dai guariti dal coronavirus, sono allo studio.

In questo modo, si può permettere anche ai pazienti ospedalizzati di avere una prognosi migliore contro il virus covid-19 e si può evitare una completa dipendenza dai candidati vaccini per contrastare il virus.

Aniello Napolano – Alfonso Martinisi

