Attualità | 15 Ottobre 2020

Lo spettro del lockdown aleggia su Arzano. Dopo i risultati di ieri, con 33 nuovi positivi (su 199 complessivi da inizio pandemia) per il popoloso comune a Nord di Napoli, l’amministrazione guidata da un commissario straordinario prefettizio ha pubblicato un’ordinanza valida fino al prossimo 23 ottobre che impone la chiusura di tutte le scuole cittadine e di ristoranti, bar, negozi, cimiteri e palestre, come durante il lockdown della scorsa primavera. Aperti soltanto i negozi di alimentari, le farmacie, i fornai e i distributori di carburanti.

Nell’ordinanza emanata nella serata di ieri si legge: “Arzano risulta essere il comune la percentuale più alta di contagiati di tutto il territorio di competenza della Asl Napoli 2, in tale numero da aver determinato la presenza di focolai in più zone della città e per i quali lo stesso direttore generale della Asl ha invitato la commissione straordinaria a mettere in campo ogni azione necessaria al capillare controllo del rispetto delle norme anti contagio.”

Prefetto e questore di Napoli hanno predisposto l’impiego straordinario di forze dell’ordine sul territorio, mentre non si esclude l’utilizzo di militari per gestire l’emergenza in un comune di oltre 33 mila abitanti. Il primo, nell’area metropolitana di Napoli, ha subire un lockdown localizzato.

