I risultati dei test sul gruppo squadra, processati d’urgenza questa notte dopo la positività di Fabian Ruiz, sono risultati tutti negativi e non è dunque previsto alcun slittamento d’orario per la gara con la Fiorentina che si giocherà regolarmente alle 12.30.

Dopo la positività al Covid-19 del centrocampista spagnolo rilevata nella giornata di ieri, l’apprensione in casa Napoli era alle stelle e il rischio di uno slittamento della partita con la Fiorentina in attesa degli esiti dei nuovi tamponi ai giocatori della squadra del Napoli era nell’aria.

Così in campo

Per sostituire lo spagnolo, Gattuso si affiderà con tutta probabilità al tedesco Demme. L’ex Lipsia, titolare mercoledì pomeriggio nel match di Coppa Italia, andrà ad affiancare Bakayoko nel tandem di centrocampo del 4-2-3-1 azzurro.

L’ultima volta insieme in campo, dal primo minuto, risale alla sconfitta in casa dell’Inter per 1-0 del 16 dicembre scorso.

Attesa, invece, per le scelte sull’attacco. In vista della finale di Supercoppa contro la Juventus di mercoledì prossimo, Gattuso potrebbe testare le condizioni fisiche di Dries Mertens, già in panchina con l’Empoli e nell’ultima sfida in campionato vinta a Udine.

Recuperato anche Manolas. Il centrale difensivo greco è in lizza con Maksimovic per una maglia da titolare al fianco di Kalidou Koulibaly.

Ritorno al passato

C’è attesa anche per il ritorno a Fuorigrotta di José Callejon. Per l’ala destra spagnola, oggi alla Fiorentina, si tratterà della prima volta da avversario contro quelli che, negli ultimi sette anni, sono stati i suoi colori e i suoi compagni di squadra.

82 gol in 349 presenze, condite da tre trofei e da stagioni da assoluti protagonisti. Il legame umano e sportivo tra Napoli e Callejon resterà indissolubile, eterno.

D’altronde, come si dice: chi ama, non dimentica.

