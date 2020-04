Buoni spesa del Comune di Napoli: ecco come accedere al contributo di 300 euro per ogni nucleo familiare in possesso dei requisiti, che sarà utilizzabile esclusivamente presso i negozi convenzionati e per prodotti alimentari, salute e cura della persona, pulizia e cura della casa, prodotti per la cura di bambini e neonati.

I dettagli del beneficio

La domanda potrà essere presentata, entro il 10 aprile 2020, esclusivamente compilando il modulo on line sul sito del Comune di Napoli all’indirizzo emergenzacovid.comune.napoli.it (piattaforma attiva dalle ore 8:00 alle ore 20:00) e si baserà su un’autocertificazione dei requisiti. Tale misura è infatti limitata ai seguenti destinatari:

residenti nel territorio del Comune di Napoli; titolari di residenza di prossimità o richiedenti asilo o in attesa di protezione internazionale, compreso coloro i quali abbiano fatto domanda e non gli sia stata ancora riconosciuta; che, al 27/03/2020, non abbiano reddito o l’abbiano perso per effetto dei provvedimenti restrittivi dettati per il contenimento dell’emergenza sanitaria.

Saranno pertanto esclusi tutti coloro che già usufruiscono di reddito di cittadinanza, di ammortizzatori sociali, di trattamenti pensionistici o siano titolari di un contratto lavorativo in essere.

La prestazione in oggetto, personale, non trasferibile nè cedibile a terzi, potrà essere richiesta solo da un componente per nucleo familiare e deve essere utilizzata entro il 15 maggio 2020.

E’ possibile richiedere assistenza per la compilazione ai CAF convenzionati e al numero telefonico 081.7955555 (dalle ore 9.00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 18).

Per ogni approfondimento, è possibile consultare il sito dell’amministrazione comunale napoletana al seguente link: http://www.comune.napoli.it/sostegno-alla-spesa

Un articolo di pubblicato il e modificato l'ultima volta il