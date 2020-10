Attualità | 11 Ottobre 2020

Dopo le nostre anticipazioni, arriva la precisazione del Museo di San Martino sui due “sospetti” casi di Covid. Ecco il comunicato apparso sulla loro pagina fb.

Tᴇᴍᴘᴏʀᴀɴᴇᴀ ᴄʜɪᴜsᴜʀᴀ ᴅᴇʟʟᴀ Cᴇʀᴛᴏsᴀ ᴇ Mᴜsᴇᴏ ᴅɪ Sᴀɴ Mᴀʀᴛɪɴᴏ – Aɢɢɪᴏʀɴᴀᴍᴇɴᴛɪ.

Siamo spiacenti di comunicare che la Certosa e il Museo di San Martino restano ancora chiusi al pubblico per attività di sanificazione straordinaria e controlli, connesse al forte incremento della diffusione dei contagi in regione e rese necessarie da due casi di sospetta positività al COVID-19 fra il personale dipendente, ancora in corso di accertamento.

Le attività di sanificazione straordinaria e i controlli sono stati già avviati in via preventiva e precauzionale, per tutelare la sicurezza del personale e del pubblico.

La riapertura sarà assicurata il prima possibile nei tempi necessari a garantire la sicurezza di tutti, come previsto dai protocolli sanitari in vigore nella nostra regione. Ulteriori aggiornamenti saranno tempestivamente comunicati sul sito istituzionale e sui canali social del museo.

