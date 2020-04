Attualità | 23 Aprile 2020

Con l’ultimo aggiornamento delle tabelle del Dipartimento della Protezione Civile è stato finalmente aggiunto un dato che altrimenti era impossibile ricostruire: i “casi testati” ovvero il totale dei soggetti sottoposti al test.

Con l’aumentare dei guariti, infatti, il dato dei tamponi fatti diventava sempre meno indicativo del numero di persone effettivamente controllate, dato che per ogni persona positiva vengono fatti più tamponi (almeno tre) prima di considerarla guarita.

Un milione le persone controllate in Italia

Ad oggi, in base agli open data pubblicati il giorno 22 aprile sull’account GitHub, del Dipartimento della Protezione Civile, sono un milione e 15mila le persone testate. Di queste, 187327 (il 18,4%) sono risultate positive. Dato che sono stati effettuati oltre un milione e 500 mila tamponi, significa che al momento ogni persona ha ricevuto in media 1,49 tamponi. Con l’atteso aumento dei guariti, questo rapporto è naturalmente destinato ad aumentare.

I dati pubblicati non sono di semplice interpretazione, in quanto manca in diversi casi una vera e propria chiave di lettura. E’ il caso del Lazio, ad esempio. In base ai dati resi disponibili, il Lazio risulterebbe l’ultima regione in Italia per numero di persone controllate, scavalcando la Campania nel ruolo di Cenerentola dei controlli. Se è vero che sono stati fatti più di 104.000 tamponi in Lazio, secondo i dati pubblicati sono poco più di 25000 le persone controllate. Allo stesso modo, anomali sono i dati pubblicati per quanto riguarda Basilicata e Sicilia, in base ai quali il numero di persone controllate è uguale al numero di test fatti. Con tutta probabilità la nuova colonna dei dati, presente solo per gli ultimi quattro aggiornamenti e non riportata nella tabella informativa distribuita alla stampa, è indice del fatto che lo Spallanzani ha effettuato test, soprattutto all’inizio, per conto anche di altre regioni, oltre che probabilmente anche di un diverso modo di fornire i dati alla Protezione Civile da parte delle regioni.

E’ importante fornire e spiegare anche il dato delle persone testate

Sarebbe opportuno che in una delle prossime conferenze stampa venisse fornito (ed opportunamente spiegato) anche questo dato, in modo da poter analizzare quali sia la reale percentuale dei contagiati in base al numero di persone controllate regione per regione.

In base ai dati attualmente disponibili, ad esempio, risulterebbe che in Campania l’11% delle persone controllate è risultato essere positivo, mentre per la Lombardia questo dato sale a oltre il 37%. La Campania, fanalino di coda per numero di tamponi fatti in Italia in base alla popolazione, verrebbe scavalcata in ultima posizione per numero di persone controllate in base alla popolazione dal Lazio.

Un articolo di pubblicato il e modificato l'ultima volta il