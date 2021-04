Cupa Perillo: un weekend di roghi tossici. Parlano le associazioni e i comitati: “La politica non faccia passerelle ma agisca”

Ambiente | 19 Aprile 2021

Sembrava un ricordo lontano e invece anche dopo le ultime passarelle politiche i roghi tossici sono ritornati ad inquinare l’area nord di Napoli.

Negli ultimi tempi le cose stavano andando leggermente meglio – ci spiega Salvatore Porcellano del Comitato lotto P- ma ad un tratto siamo ritornati a qualche anno fa.

“Tra sabato e domenica si è sentita un’altra volta l’area pesante tipica dei roghi. Inizialmente noi del Lotto P per rispettare i dpcm non siamo usciti a verificare cosa stesse succedendo, ma domenica verso le 15 si è raggiunti il limite, la situazione stava degenerando e siamo corsi in Cupa Perillo e purtroppo abbiamo visto che era in atto un vero e proprio disastro ambientale. Abbiamo chiamato i vigili del fuoco che sono prontamente intervenuti e sono stati impegnati per più di 3 ore” ci dice Salvatore.











Il problema di Cupa Perillo non riguarda solo Scampia

L’area di Cupa Perillo è una bomba ecologica che si trova a Scampia ma abbraccia tutta l’area nord di Napoli e i comuni di provincia come Mugnano e Melito. A tal proposito Giovanni Daniele del Coordinamento territoriale Scampia lancia un messaggio a tutti i sindaci delle aree interessate “Fermate la campagna elettorale e venite qui! Dove sta la politica? tra pochi anni di questo passo saremo morti. Sul nostro territorio il tasso tumorale è altissimo”. Magari visto che Scampia è un quartiere di Napoli, anche De Magistris prima di fare i suoi viaggi in Calabria potrebbe passare da queste parti.

Alle spalle di Cupa Perillo ci sono diverse abitazioni, tra cui il lotto P, e anche delle scuole di diverso ordine e grado.

Questo oltre ad essere un problema ambientale, è anche un problema sociale. All’interno dell’Area di Cupa Perillo c’è uno dei più grandi campi rom di Napoli. Il comitato Lotto P chiede un’intervento forte delle istituzioni prima che qualcuno scarichi le colpe sui più deboli. “Noi non diamo la colpa a loro – riferendosi ai rom- ma sta di fatto che fino a quando questa sarà un’area abbandonata dalle istituzioni e occupata da baracche abusive questa situazione non finirà mai, quindi urgono dei provvedimenti urgenti”. Purtroppo anche molti napoletani approfittano del degrado della zona per scaricare ingombranti di tutti i tipi.

Il fallimento della Politica

E’ evidente ormai che la politica in questa zona ha completamento fallito, tutte le attività messe in campo come la presenza h24 dei militari e le telecamere non hanno risolto il problema. Nel 2018 il governatore della regione Campania Vincenzo De Luca destinò 1 milione di euro per la bonifica dell’area e per ultimo nel dicembre del 2020 è stata aggiudicata anche la gara d’appalto per la rimozione dei rifiuti. Effettivamente la bonifica è partita ma gran parte dell’area è ancora circondata da ingombranti, la gente continua a sversare e i rifiuti vanno ancora in fumo.

Nel frattempo è partito anche l’ennesimo esposto alla Procura della Repubblica, questa volta da parte del Coordinamento territoriale Scampia, che per i prossimi giorni ha anche intenzione di organizzare una petizione per effettuare un dossieraggio su quello che sta succedendo su quella zona.

Giuseppe Mancini

