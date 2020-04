Senza categoria | 14 Aprile 2020

“I malati Covid? Metteteli nelle case di riposo.” L’8 marzo il governatore della Lombardia Fontana firmava questa sciagurata delibera che di fatto ha condannato a morte decine se non centinaia di poveri anziani ed ha causato il diffondersi incontrollato del virus tra gli operatori sanitari.

I decessi di numerosi ospiti delle case di riposo in Lombardia sono un dramma nel dramma che la regione sta affrontando per via del Coronavirus.

L’iscrizione nel registro degli indagati del direttore generale del Pio Albergo Trivulzio, Giovanni Calicchio, con l’accusa di epidemia colposa e omicidio colposo è l’ultimo atto finora di una delle inchieste aperte dalla magistratura relativamente a queste morti.

Oltre alle denunce del personale della struttura, anche il comparto degli addetti alle onoranze funebri ha segnalato le condizioni di emergenza in cui si trova la “Baggina”, come viene chiamato dai milanesi lo storico ente assistenziale che ha festeggiato 250 anni.

Le bare, come ha denunciato nei giorni scorsi Fanpage con uno sconvolgente video, riempiono le sale del piano terra, in ogni stanza ci sono feretri in attesa di essere prelevati dai necrofori delle varie società.

Secondo la procura solo al Pio Albergo Trivulzio sarebbero almeno un centinaio gli ospiti morti a causa del contagio da Covid-19 nelle ultime settimane. L’inchiesta era partita proprio dalle denunce di medici e infermieri della struttura che avevano parlato di un “divieto” di utilizzare le mascherine nella prima fase dell’esplosione coronavirus. Una scelta – che la procura dovrà accertare – che avrebbe messo in pericolo i dipendenti e favorito una rapida diffusione del virus tra gli anziani.

L’accusa è che il polo geriatrico milanese avrebbe occultato la diffusione del virus Covid-19 per tutto il mese di marzo all’interno dei suoi reparti, e quindi i fatti relativi al contagio diffusosi tra pazienti ed operatori sanitari.

Anziani registrati come morti “solo” di bronchiti e polmoniti stagionali, nonostante l’evidenza dei sintomi; un professore, Luigi Bergamaschini, tra i geriatri più qualificati di Milano, esonerato il 3 marzo perché avrebbe autorizzato l’utilizzo di mascherine al personale; pazienti non più trasferiti al pronto soccorso, dove avrebbero ricevuto le cure necessarie, ma lasciati morire nei loro letti. Inoltre, nessun tampone effettuato.

La realtà pare diversa dai bollettini ufficiali: pare che ci sia stata una gestione dell’emergenza incompente e “sconsiderata” portata alla luce per primo da Gad Lerner su Repubblica, in particolare attraverso le parole del delegato Cgil della Rsu (residenze sanitarie assistenziali), Pietro La Grassa e del professore “esonerato”.

La storia del Trivulzio, dalle origini a Mani pulite

Le origini del Pio Albergo Trivulzio risalgono alla fine del Settecento, quando il nobile milanese Antonio Tolomeo Trivulzio lasciò nel suo testamento tutte le sue sostanze per la fondazione di un ospizio destinato alla protezione dei milanesi anziani e dei più poveri.

Il progetto era nato quando Trivulzio, uomo molto colto e legato al nascente Illuminismo, aveva collaborato a Vienna con l’imperatore Giuseppe per la fondazione di una serie di ostelli per i più poveri nelle provincie dell’impero. Nel 1771 l’Albergo aprì la sua prima sede presso il palazzo dei Trivulzio in via della Signora, non molto distante dal Verziere e di fronte al palazzo Sormani, che era stata riadattata dal padre barnabita Ermenegildo Pini, architetto presso la corte di Vienna.

Le lunghe e dettagliate disposizioni del principe, che consentivano l’accesso solo ai poveri e ai malati, erano seguite scrupolosamente, al punto che molti degli anziani che vi erano ospitati rimanevano nell’ospizio per dare assistenza a chi era stato molto più sfortunato di loro.

Solo il giovedì era permesso ai ricoverati di incontrare le loro famiglie, oltre che nella fine settimana e durante le festività, mentre i degenti si dovevano occupare di pulire le loro camere e gli inservienti si dedicavano alle pulizie delle camerate e dei letti.

Dopo aver accolto fino alla fine dell’Ottocento un gran numero di degenti, nel 1910 l’Albergo si trasferì nella sede attuale presso il quartiere di Baggina, che si trovava sulla strada per Baggio, a ovest di Milano.

Dal nome nobile, il Pio Albergo Trivulzio ha lasciato un segno nella storia dell’Italia degli anni Novanta, quando l’arresto di Mario Chiesa diede inizio a Tangentopoli e alla fine della Prima Repubblica.

Il 17 febbraio del 1992 Mario Chiesa, allora direttore dell’Albergo, stava per pagare una bustarella di svariati milioni di lire a Luca Magni, imprenditore di un’azienda di pulizie, allo scopo di vincere un concorso: venne arrestato dagli uomini di Antonio Di Pietro, giovane magistrato che era stato avvisato da Magni dell’imminente transazione.

Chiesa ammise che si pagavano tangenti su tutte le forniture e gli appalti della cosiddetta “Baggina”, l’istituzione pubblica milanese che assiste gli anziani, soldi in parti girati al Psi: è stato condannato a 5 anni e 7 mesi di reclusione per corruzione, concussione e turbativa d’asta, pena che ha finito di scontare con i servizi sociali. Ha restituito 6 miliardi di lire. Un filone delle indagini riguardò la svendita degli immobili – appartamenti spesso in zone centralissime, frutto soprattutto di donazioni – a prezzi di favore in cambio di mazzette.

Da lì iniziò l’era di Mani Pulite che sconvolse la “prima repubblica” dando vita a un’altra era politica italiana, in fondo non tanto diversa quanto imbrogli e ruberie.

Lo scandalo del 2011 legato agli appartamenti di lusso a prezzi stracciati

Tra Tangentopoli e oggi, infatti, non è stato questo l’unico scandalo che ha coinvolto il Trivulzio: nel 2011 è stato al centro di uno scandalo legato agli appartamenti di lusso per i più ricchi concessi a prezzi bassissimi.

Leggendo l’elenco diffuso all’epoca dal presidente del Pat, Emilio Trabucchi, al Consiglio Comunale di Milano, nella lista delle vendite 2006-2011 di beni del Trivulzio, spiccavano l’allora assessore regionale alla Casa, l’Udc Domenico Zambetti, proprietario dal marzo 2008 di un appartamento in Corso Sempione 51, comprato per 533 mila euro, contro una valutazione di Scenari immobiliari, per la zona, di 935 mila; Francesca Mobilia, figlia di Antonio, dg dell’ospedale San Carlo, amico di Ignazio La Russa, che abitava in Largo Rio de Janeiro in un appartamento di 160 mq acquistato nel dicembre 2009 a 518.670 euro, 150 mila meno della valutazione dell’Agenzia del territorio.

Anche l’ex presidente dell’associazione Casa Letizia (Moratti), l’avvocato Marcello Di Capua, nel novembre 2009 comprò un ufficio in viale Regina Margherita: 170 mq acquistati a 744 mila euro (Scenari valutava 1,4 milioni). Così come Carla Vites, moglie dell’ex assessore regionale alla Sanità, il ciellino Antonio Simone, proprietaria di una casa di 310 mq in via Guerrazzi 2, acquistata per un 1,56 milioni di euro nell’aprile 2009. E ancora: Adriano Bandera, consigliere della Fondazione Policlinico, che nel marzo 2009 ha comprato un appartamento di 257 mq in via Statuto, pagandolo 1,33 milioni (Scenari valuta 2,1 milioni); Giorgio Bianchini Scudellari, ex consigliere di Fiera Milano e già presidente di Bipiemme Real estate, che il 15 settembre 2009 ha acquistato in corso Sempione 51 un appartamento di 120 mq a 484mila euro.

A questi vanno aggiunti gli immobili acquistati da società di professionisti noti in città. Come l’Immobiliare Trafalgar srl di cui è azionista Sestilio Paletti, titolare della Filcasa e presidente di Aspesi, l’associazione nazionale delle società di promozione e sviluppo immobiliare, che nel giugno 2006 ha rilevato in via Busseto 9 14 vani per un totale di 842 mq: stima dell’Agenzia del territorio 1,216 milioni, ma dopo tre aste deserte se l’è aggiudicati per un milione di euro. Oppure la Relberg srl, partecipata dalla immobiliare Santo Stefano il cui amministratore unico è il gioielliere Stefano Spremberg, che la scorsa estate si è aggiudicata due immobili storici. Uno in piazza Santo Stefano 12, 1861 mq tra l’università Statale e la chiesa di San Bernardino alle ossa. L’altro in vicolo Santa Caterina 3/5 (350 mq).

Relberg si è portato a casa il pacchetto per 11,6 milioni, contro una base d’asta di 10,5. Ma se il prezzo sembra congruo, la modalità con cui si è perfezionato il closing lascia perplessi. La gara, infatti, è stata indetta in piena estate. I partecipanti sono stati solo due, come denunciavano i giornali dell’epoca. Al netto dei nomi illustri e, degli acquisti di favore, dunque, sulle vendite del Pat pesano incognite su cui la magistratura aprì un’inchiesta. Molti immobili alienati hanno visto l’asta andare deserta prima dell’assegnazione definitiva. Altri sono stati pochissimo pubblicizzati, o venduti in modo carbonaro a trattativa privata.

Ma non finiscono qui gli scandali che hanno coinvolto il Trivulzio.

Nel 2012 il Trivulzio coinvolto nello scandalo Parentopoli

Nel 2012 il complesso è stato coinvolto nello Scandalo Parentopoli, che ha visto gran parte del patrimonio immobiliare dell’ente venduto con l’inganno ai membri della fondazione San Raffaele, curatori degli affari dell’omonimo ospedale, con lo scopo di favorire l’arrivo di nuovi membri nella fondazione dell’ospizio milanese.

Si scopre l’elenco di cinquemila inquilini nelle case di proprietà del Comune di Milano, del Pio Albergo Trivulzio e delle Istituzioni di assistenza e beneficenza

(Ipab). Moltissimi pagavano addirittura meno della tariffa equo canone per abitare di fronte al Duomo. O non pagavano proprio e ai raccomandati non veniva contestata la morosità. Sono 1.064 gli alloggi del Pat in affitto per un guadagno annuo di 7,3 milioni di euro. Tra gli inquilini figuravano ex segretari di partito, onorevoli, consiglieri comunali, giornalisti, parenti e amici dei potenti: l’ex etoile Carla Fracci; il direttore del Milan Ariedo Braida; Piero Testoni, parlamentare Pdl e nipote di Francesco Cossiga. La figlia di Salvatore Ligresti, Giulia che occupava con il suo marchio di moda Gilli tre locali nella centralissima via della Spiga. Nella lista anche Cinzia Sasso, moglie dell’allora candidato sindaco Giuliano Pisapia, che però all’epoca dello scandalo da tempo aveva disdetto il contratto con il Pat.

Oggi come ieri, insomma, non è cambiato molto: il Trivulzio, purtroppo resta un simbolo. Del cinismo e delle speculazioni del Nord. Di cui forse in questi giorni drammatici non si parla abbastanza.

Lucilla Parlato

