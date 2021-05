Dal 3 maggio riaprono i siti archeologici di Villa Regina a Boscoreale, la Villa di Poppea a Oplontis, Villa Arianna e Villa San Marco a Stabiae

Beni Culturali | 30 Aprile 2021

Riaprono al pubblico dal 3 maggio i siti archeologici di Villa Regina a Boscoreale, la Villa di Poppea a Oplontis, Villa Arianna e Villa San Marco a Stabiae, il Museo Archeologico Libero D’Orsi presso la Reggia di Quisisana a Castellammare di Stabia e il Castello di Lettere.

Riaprono le ville vesuviane

Le splendide ville archeologiche vesuviane consentono una conoscenza ampia della vita quotidiana, dell’organizzazione sociale e delle attività produttive in epoca romana. Dalla maestosa villa di Poppea a Torre Annunziata, attribuita alla seconda moglie di Nerone, alla poco distante villa Regina di Boscoreale che costituisce un esempio ben conservato di fattoria rustica adibita alla produzione del vino, con i numerosi dolia interrati, usati per la conservazione del vino. Mentre sulla collina di Varano a Castellammare predominano le grandi Ville di Stabia, esempi di dimore aristocratiche con affaccio panoramico sul golfo e i cui pregiati affreschi e suppellettili assieme a tanti altri provenienti da tutto il territorio dell’antica Stabiae sono esposti e conservati al Museo archeologico Libero D’Orsi, presso la Reggia di Quisisana.

Riapre anche il Castello di Lettere

Riapre al pubblico anche il Castello di Lettere nel Comune omonimo, con il suo percorso museale che racconta attraverso l’esposizione di vasellame e armi, la vita nel castello in età medievale.

Il biglietto ridotto pomeridiano di Pompei, aperta il 1 maggio

Pompei introduce, dal 3 maggio, la novità di una tariffa ridotta a 10 € per l’accesso pomeridiano a partire dalle ore 15,30. L’ ingresso pomeridiano consentirà un’ampia visita del sito, con riduzione d’accesso in alcune domus a partire dalle ore 16,00. L’elenco degli edifici visitabili è consultabile sul sito www.pompeiisites.org.

Si conferma il giorno di chiusura del lunedì fino al 6 giugno, e l’apertura tutti i giorni a partire dal 7 giugno per tutto il periodo estivo, fino a nuova comunicazione.

Il sito di Pompei sarà regolarmente aperto il 1 maggio 2021.

I siti periferici chiusi il martedì

I siti periferici osserveranno il giorno di chiusura del martedì con accesso nei consueti orari estivi (9,00 – 19,00 con ultimo ingresso 17,30/ ultimo ingresso Reggia di Quisisana 18,30).

Dove acquistare i biglietti

I biglietti di ingresso ai siti saranno acquistabili sul sito www.ticketone.it, unico rivenditore online autorizzato o presso le biglietterie di Piazza Anfiteatro e di Piazza Esedra per Pompei o di Oplontis per la Villa di Poppea.

Per tutti i siti, il sabato e la domenica la prenotazione per l’ingresso sarà possibile esclusivamente con acquisto on line sul sito www.ticketone.it, da effettuarsi almeno il giorno precedente alla visita, come da DPCM del 2 marzo 2021 art.14.

Nei giorni infrasettimanali l’acquisto on-line è, invece, possibile anche nella stessa giornata fino a esaurimento disponibilità.

Costo dei biglietti

Pompei + Villa Regina (Boscoreale): Dalle 9,00 alle 15,30: intero € 16.00 – ridotto € 2.00 – Gratuità e riduzioni come da normativa. Dalle 15,30: intero 10€ – ridotto € 2.00 – Gratuità e riduzioni come da normativa. Acquisto possibile on-line o presso le biglietterie di Piazza esedra e Piazza Anfiteatro. Il costo della prevendita on-line, al momento, è in aggiunta solo sul biglietto ridotto di 2 €.

Oplontis + Villa Regina (Boscoreale): € 5.00 + prevendita on-line € 1.50 – Gratuità e riduzioni come da normativa. Acquisto possibile on-line o presso le biglietterie di Oplontis Villa Regina (Boscoreale): · € 2.00 + prevendita on-line € 1.50 – Gratuità e riduzioni come da normativa. Acquisto possibile esclusivamente on-line sul sito www.ticketone.it

Ville di Stabiae: ingresso gratuito Per la prenotazione del fine settimana: 081.8575347

Reggia di Quisisana: · € 6.00 + prevendita on-line € 1.50 – Gratuità e riduzioni come da normativa. Acquisto possibile esclusivamente on-line sul sito www.ticketone.it

Castello di Lettere: · € 2.00 biglietto unico – Accesso gratuito esibendo il biglietto di Pompei. Aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30 – con chiusura dalle 13 30 alle 14.30 – ultimo ingresso ore 12 per la mattina/ore 18 per il pomeriggio. Per prenotare per il fine settimana: tel. 081 [email protected]

Per il sito di Oplontis e le Ville di Stabia il contingentamento dei visitatori è di 40 persone massimo ogni 15 minuti.

Per Villa Regina 15 persone ogni 30 minuti.

Per la Reggia di Quisisana di 15 persone ogni 15 minuti.















Pompei resta a ingressi contingentati

Per il sito di Pompei permangono le fasce orarie per il contingentamento dei visitatori secondo le seguenti modalità: al momento dell’acquisto on-line il visitatore potrà scegliere la fascia oraria di ingresso, prevista ogni 15 minuti per un massimo di 500 persone, fino alle ore 13,00. Dopo le ore 13,00 l’ingresso consentito è per un massimo 300 persone per turno. Il biglietto dovrà essere mostrato all’ingresso, direttamente su smartphone/tablet (QRcode) o già stampato a casa su carta e poi conservato per registrarlo sul tornello in uscita. È tollerato un ritardo di 10 minuti massimo rispetto all’orario della fascia oraria indicata, tanto per i visitatori quanto per le guide.

Per i possessori della card Pompei365, la validità dell’abbonamento sarà prorogata per il numero di giorni corrispondenti a quelli di chiusura imposti dall’emergenza sanitaria.

Misure di sicurezza in tutti i siti

In ciascun sito i visitatori saranno sottoposti, all’arrivo, a misurazione della temperatura mediante termoscanner. Resta obbligatorio l’utilizzo della mascherina nei luoghi chiusi e aperti a prescindere dalla distanza interpersonale. Tutte le informazioni relative alle misure di sicurezza del contenimento del contagio da SARS-COV 2 e alle modalità di visita saranno fornite ai visitatori attraverso i monitor presenti agli ingressi e la cartellonistica.

La visita avverrà nel pieno rispetto delle misure di distanziamento previste dal Comitato Tecnico Scientifico, anche con il supporto di segnaletica direzionale appositamente installata nei singoli siti. Saranno garantiti dispenser di gel igienizzante all’ingresso e presso i servizi igienici a disposizione dei visitatori. dei visitatori.

