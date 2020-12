Senza categoria | 16 Dicembre 2020

Niente miracolo di San Gennaro, almeno non per ora, che sono le 10 del mattino. Per oltre venti minuti il cappellano, Vincenzo De Gregorio, ha rigirato l’ampolla con alle spalle i componenti della Deputazione del Tesoro di San Gennaro. Ma niente: al momento il sangue di San Gennaro è rimasto coagulato e non si è sciolto. Più tardi si riprenderà a maneggiare l’ampolla per tentare (fino a stasera, quando tornerà al suo posto) di far ripetere il prodigio. Oggi tra l’altro ha segnato il ritorno delle parenti che distanziate stanno in questo momento nella cattedrale a pregare e invocare San Gennaro.

Nelle tradizioni liturgiche legate a San Gennaro è considerato portatore di malaugurio e guai per la città di Napoli solo il mancato scioglimento del sangue a settembre (l’altro giorno dedicato al prodigio è il sabato prima della prima domenica di maggio). Tuttavia i napoletani ritengono ugualmente il mancato scioglimento un brutto segnale.

Nemmeno alle 16 e 30, alla riapertura della Cattedrale, il sangue si è sciolto.

Ph e video Sergio Valentino

