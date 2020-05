Napoli si conferma la città d’elezione del cinema. E stavolta la conferma arriva da un documentario: che abbiamo molto amato, per il quale abbiamo tifato. Parliamo del meraviglioso Selfie di Agostino Ferrente, quadro specchiato di ogni periferia del mondo. Siamo a Rione Traiano, con gli amici di Davide Bifolco, il ragazzo di 16 anni ucciso da un carabiniere “per sbaglio” qualche anno fa. E protagonisti, anzi auto-protagonisti, sono i suoi amici, Alessandro Antonelli e Pietro Orlando. Una fetta di realtà, apprezzata in tutto il mondo e che, a ogni latitudine, ha creato empatia, che racconta la vita di qualsiasi ragazzo di periferia. Ebbene Selfie ha sbaragliato tutti e ieri ha ricevuto il David di Donatello per il miglior documentario. Una notizia che ci ha riempito di gioia e fatto sperare nel fatto che ogni tanto un po’ di giustizia – anche nel mondo ingessato e autoreferenziale del cinema nostrano – può trionfare. Un giusto riconoscimento ai ragazzi di Rione Traiano e ad Agostino Ferrente, regista appassionato ed empatico, di grande talento e umiltà. Una rarità, preziosa nel nostro panorama asfittico: un regista capace di raccontare con l’anima una periferia, per raccontare ogni periferia del mondo.

Un’edizione all’insegna del lockdown, questa del 2020, senza red carpet e cerimonie di consegna della statuetta e con un Carlo Conti ridotto al ruolo di bravo presentatore, per uno spettacolo freddo e surreale, con gli ospiti collegati da casa propria, abbracciati dai parenti. Napoli, a parte Selfie, insieme a Palermo non ha però stravinto. Due anni fa c’erano ben tre candidati al miglior film ambientati a Napoli (il vincitore Ammore e malavita, La tenerezza e La gatta cenerentola); l’anno scorso era la straniante periferia del Villaggio Coppola in Dogman.

Quest’anno trionfa, oltre che con Selfie, con Valeria Golino vincitrice del premio come migliore attrice non protagonista per 5 è il numero perfetto, opera prima di Igort, che l’attrice ha dedicato all’Italia, “a tutti noi” e con il premio alla milglior sceneggiatura non originale per Martin Eden – rimasto a bocca asciutta per le altre candidature – a Maurizio Braucci e Pietro Marcello, anche regista del film. Ma vanno segnalati anche Francesco Piccolo e Valia Santella, che con Ludovica Rampoldi e Francesco La Licata, hanno vinto il David per la miglior sceneggiatura originale, quella del Traditore, il film su Buscetta.

La Sicilia quest’anno si è fatta notare forse di più con Luigi Lo Cascio vincitore del premio come migliore attore non protagonista per Il Traditore di Marco Bellocchio (che ha fatto incetta di premi, risultando anche miglior film, regia e attore protagonista) e che ha dedicato a Luigi Maria Burruano, scomparso nel 2017 e agli ‘invisibilii’ lavoratori dello spettacolo il suo premio. Ma anche per il film più visto, quello di Ficarra e Picone e per la miglior fotografia a Daniele Ciprì per Il primo re.

Ecco tutti i premi assegnati ieri: