De Luca: “Campania verso la zona rossa”

Attualità | 5 Marzo 2021

a cura di Aniello Napolano – Lucilla Parlato

Vincenzo De Luca, nel discorso settimanale sui social della Regione Campania, anticipa che la Regione sta per entrare nuovamente in zona rossa, decisione che dovrebbe ufficializzarsi però stasera dopo la riunione del CtS. Ecco cosa ha detto il governatore nel monologo del venerdì.

Siamo ormai alla terza ondata del contagio

“Come è del tutto evidente siamo oramai alla terza ondata del contagio in tutta Italia, per quanto riguarda la Campania da oltre una settimana registriamo sui 2500 nuovi positivi al giorno. Significa che dovremmo tracciare i contatti per almeno 25.000 persone. E’ evidente che diventa impossibile, anche perché il personale è impegnato all’ultimo respiro per la campagna di vaccinazione. Dunque siamo arrivati dove era prevedibile arrivasse la Campania e l’italia. Perché siamo in questa situazione, perché la capacità di contagio che hanno le varianti, in modo particolare quella inglese, è estremamente aggressiva e con una caratteristica, cioè che il contagio tramite varianti tocca la popolazione giovane piuttosto che la popolazione anziana.

La pericolosità delle varianti sui più giovani

Questa è la caratteristica specifica che ha il contagio prodotto dalle varianti, avete avuto modo di ascoltare nei giorni scorsi che a Modena, è stata ricoverata in TI una bambina di 11 anni… terapia intensiva e intubata. Questo per dire che siamo davanti ad una variante con enorme pericolosità e abbiamo registrato nei nostri territori un livello di contagio enorme nel mondo della scuola

La prima ragione del diffuso contagio è questa: vi è una diffusione di varianti covid in tutta Italia e come era ampiamente prevedibile la Campania è una delle regioni più esposte perché come ho ripetuto tante volte siamo la regione a più alta densità abitativa e quindi più esposta al contagio.

Troppi i comportamenti scorretti

La seconda ragione del diffuso contagio è data dai comportamenti scorretti che abbiamo registrato in queste settimane… non solo perché si è determinato un clima di rilassamento generale, in alcuni fine settimana avevamo addirittura le spiagge gremite, sembrava di essere a ferragosto, ma perché in tanti quartieri e territori di fianco ad atteggiamenti di assoluta scorrettezza abbiamo registrato la mancanza totale di controllo. Questo è un problema che riguarda tutta Italia in verità, sono l’unico che ha insistito per mesi a ricordare che un contagio cosi pericoloso è difficile contrastarlo senza avere un impegno straordinario di decine di migliaia di donne e uomini delle forze dell’ordine. Abbiamo avuto quartieri totalmente abbandonati a se stessi, alle 18 di sera non c’è più nessun controllo sostanziale ma neanche il controllo sull’uso delle mascherine è stato possibile ottenerlo. Da settimane l’Italia è abbandonata a se stessa, in particolare alcuni comuni della Campania.

Siamo in zona rossa perché questo livello di contagio non si può reggere

Abbiamo avuto sindaci e amministratori locali che hanno fatto il proprio dovere con coraggio, sono intervenuti e abbiamo avuti sindaci di grandi città che non hanno fatto niente, niente. anzi fino a qualche giorno fa incentivavano le aperture serali senza controllo. Dunque come era prevedibile siamo in zona rossa, perchè questo livello di contagio non si può reggere, perchè la ricaduta sulla rete ospedaliera diventa grande e alla lunga insostenibile.

Abbiamo già oggi un’appesantimento degli ospedali, in particolare del cardarelli, si riversa ormai di tutto…. è evidente che bisogna prendere misure eccezionali.

Oggi 2500 positivi in Campania. Aperta campagna vaccinazione per nuove categorie

Ora abbiamo anche 2500 positivi nella regione, è pienamente in corso la campagna di vaccinazione che è l’unica risposta vera che possiamo dare alla terza ondata di covid in Italia. Abbiamo aperto la piattaforma regionale per l’iscrizione dei membri delle forze dell’ordine, della forze armate, della polizia penitenziaria lo dico alla dottoressa Guacci che mi sollecitava anche un intervento a favore della penitenziaria, possono iscriversi anche loro. rimane aperto il problema dei disabili, di fasce di pazienti cardiopatici, oncologici, diabetici… il problema è la mancanza di vaccini.

Campioni di massa di tamponi nel vesuviano, nei comuni più contagiati

Abbiamo deciso di fare nell’area vesuviana, nei comuni che hanno registrato un incremento straordinari di positivi, una campagna di massa dei tamponi per individuare quanti più positivi sia possibile, ma abbiamo anche deciso di impegnare il Tigem, la Napoli 1 sta già facendo per avere il seguenziamento genetico per i nuovi contagiati per cercare di capire cioè quante varianti si possono trovare e come mutano le varianti. voi avete visto che si è aperto un dibattito anche sulla possibilità di fare una sola dose di vaccini , bisogna stare attenti, facciamo l’esempio degli antibiotici, se tu prendi l’antibiotico anzichè per 5-6 giorni, per due giorni va a finire che il vaccino (ha sbagliato, intendeva virus..) non lo distruggi e rischi di avere la resistenza del vaccino (virus..) a quell’antibiotico. Cioè se anche con il vaccino anti covid tu non arrivi a fare un operazione di annientamento del virus rischi di determinare una resistenza del virus anche al vaccino, come avviene per il virus che combatti con antibiotico se non completi la cura.

La situazione è pesante

“Allora noi stiamo facendo anche questo lavoro sul piano della ricerca per individuare quanto prima possibili le varianti che possono interessare il nostro territorio, la situazione è pesante, dobbiamo essere estremamente attenti avere senso di responsabilità e capire che siamo di fronte alla terza ondata, davanti ad un problema non banale, perché nelle scorse settimane hai voglia a ripetere che il problema del covid è grave, finché non tocchi con mano non ci credi. Abbiamo realtà nelle famiglie dove le situazioni diventano drammatiche, è capitato di seguire delle situazioni di famiglia drammatiche, la mamma contagiata ricoverata per qualche problema, il padre cardiopatico oncologico, rimangono bambini a casa, c’è la necessità di seguirli con infermieri dell’USCA, i problemi diventano gravi non è una cosa banale.

La campagna di vaccinazioni procede bene

Noi ad oggi siamo in questa situazione: la campagna di vaccinazione procede per quanto ci riguarda e stiamo facendo un lavoro eccellente per gli ultra ottantenni e per il mondo della scuola. Devo fare davvero i complimenti alle nostre strutture sanitarie perché le prestazioni che stiamo offrendo agli ultraottantenni sono prestazioni di una qualità eccezionale, mi arrivano lettere e testimonianze che vanno nei centri di vaccinazione per esempio alla mostra d’oltremare a Napoli e ricevono un accoglienza che si riceve oggi solo in Svizzera o in Svezia. Veramente un lavoro straordinario per cui dobbiamo essere grati a personale medico.

Astrazeneca completata nel giro di una settimana per personale scolastico

Credo che nel giro di una settimana completiamo la vaccinazione astrazeneca a tutto il personale scolastico che si è prenotato e anche questo un risultato di assoluta eccellenza. In Lombardia cominciano la vaccinazione al personale scolastico il giorno 8 di questo mese, noi il giorno 10 di questo avremo finito vaccinazione al personale scolastico. Oggi si stanno iscrivendo alla piattaforma regionale nostri concittadini del personale universitario, delle forze armate, delle polizie municipali, delle polizie penitenziarie, continuiamo a produrre uno sforzo enorme per la vaccinazione dei nostri concittadini sulla base di quelli che abbiamo.

Resta la sperequazione nella distribuzione dei vaccini

Sempre per darvi qualche numero: ancora oggi noi abbiamo una sperequazione nella distribuzione dei vaccini. Ad oggi sono state consegnate alla Campania, 534.000 dosi di vaccino, all’Emilia 559.000 anche se ha 1.300.000 abitanti in meno della Campania. Il Lazio con la stessa popolazione della Campania ha quasi 100.000 dosi in più della Campania, 630.000. Il Veneto, 543.000, 10.000 in piu della Campania con 900.000 abitanti in meno. La Lombardia 1.077.000 dosi, piu del doppio della campania, avendo solo il 40% in più di abitanti della Campania.

I problemi dei vaccini al centro dell’incontro Stato-regioni

Qualche minuto fa in un incontro fra conferenza delle regioni e i ministri del governo Draghi e il nuovo commissario all’emergenza Covid ho riproposto questo problema: noi entro il mese di aprile dobbiamo avere la dose in più di vaccini che ci consenta di avere esattamente la proporzione di vaccini adeguata alla popolazione, nulla di più ma neanche nulla di meno. Questa operazione dovrò avvenire nel mese di aprile.

Vaccini, si cercano forniture aggiuntive e si pensa a riconversioni aziendali per autoprodurli in Campania

Che cosa stiamo facendo nel medio periodo: stiamo lavorando in due direzioni, la prima è quella di cercare forniture aggiuntive di vaccini sul piano internazionale non appena avremo concluso contratti con altri fornitori vi daremo notizie ma stiamo lavorando da 15 giorni per stipulare contratti di forniture aggiuntive di vaccini. Ripeto sempre però che la somministrazione avverrà quando ci sarà autorizzazioni delle autorità sanitarie, ma intanto ci prepariamo ad avere qualche milione di dosi in più senno ci metteremo anni a vaccinare tutti i nostri concittadini.

Quattro mesi per produrre vaccino in Campania

“Il secondo piano su cui ci stiamo muovendo è quella della produzione del vaccino in Campania. Vi sono aziende che producono farmaci che possono attrezzarsi con aiuto della regione, anche rilevante, per prendere le tecnologie necessarie, bioreattori in modo particolare per l’infialamento del vaccino e la distribuzione del vaccino. E’ una operazione che richiederà almeno 4 mesi dal momento in cui dovessimo stipulare un accordo con aziende in grado di produrre nel nostro territorio il vaccino. Stiamo prevedendo di investire alcune decine di. milioni di euro per una conversione industriale di aziende che abbiamo possibilità di produrre vaccino in Campania, sempre certificato dalle autorità

Dunque visto che questo problema ce lo trascineremo nel medio periodo, oltre ad aspettare la distribuzione da parte del governo ci stiamo muovendo in queste due direzioni , speriamo di poter avere risultati concreti rispetto al primo e secondo obiettivo nel giro di pochi giorni ovviamente vi daremo immediatamente informazione

Quando si dice, si sta muovendo anche il governo nazionale, che dobbiamo produrre in italia il vaccino, è evidente che ci vorranno almeno 4 mesi, ma io ci metto la firma se noi riusciamo per luglio una qualche azienda in grado di produrre il vaccino nel nostro territorio, avremo fatto un altro miracolo, ci metterei anche la firma se davvero riusciamo a raggiungere questo obiettivo.

Sulle scuole chiuse e le elezioni rinviate

Sapete che rimane sullo sfondo il problema della scuola, in questo periodo particolarmente esposta soprattutto perché queste varianti hanno dimostrato una particolare aggressività sulla popolazione giovanile e scolastica. Abbiamo registrato casi di bambini asintomatici ma che tuttavia hanno capacità di contagiare genitori-nonni che è incredibile.

Volevo segnalare una decisione che sta prendendo governo nazionale, è che avrà una ricaduta pesante sul mondo della scuola. una decisione che considero grave, sbagliata e irresponsabile da parte di questo governo. E cioè, decide che saranno spostate le date delle amministrative, sarà tornata importante per le grandi città come Napoli, Roma, Milano, Torino comuni medi importanti come Caserta, Salerno… milioni di cittadini chiamati a fare questa campagna elettorale, che prevedono anche i ballottaggi.

Bene stanno pensando di far votare il 4ottobre, il che significa che bisogna presentare le liste il 4 settembre, il che significa ancora una volta significa che quelli che dovrebbero essere mesi dedicati solo alla scuola e all’apertura del nuovo anno , vedranno una totale distrazione delle istituzioni, dei comuni delle province del governo rispetto al problema della scuola, una cosa di gravità unica.

Anche a settembre dello scorso anno il governo fece lo stesso

Questa cosa già l’hanno fatta a settembre dello scorso anno, voi sapete che noi abbiamo rinviato di 15 giorni l’apertura dell’anno scolastico per il voto alle regionali. In altre realtà hanno aperto, hanno chiuso per fare sanificazione, incredibilmente a dirsi vogliono fare la stessa cosa anche quest’anno. Pur sapendo che l’unica finestra più tranquilla è l’ultima settimana di giugno e la prima decade di luglio quando si potrebbe e dovrebbe andare a votare.

Ma siamo l’Italia e le cose ragionevoli non si fanno quindi la politica politicante con l’intesa di tutti i parti deciderà di calpestare gli interessi della scuola.

Lo dico perché quando chiudiamo per ragioni sanitarie per proteggere la vita dei bambini, degli alunni, dei docenti, non manca mai chi va a fare il ricorso al tar.

Io mi aspetterei che di fronte ad una scelta del genere in Italia ci fosse una rivolta nel mondo della scuola, invece non ho sentito neanche una voce critica. E’ una vergogna doppia, nessun ricorso, pur sapendo che questa decisione è un atto di calpestamento della dignità e le esigenze del mondo della scuola perché il nuovo anno verrà preparato a luglio, ad agosto, settembre. E’ incredibile, ma siamo ancora a quest’anno con questa decisione che per quanto mi riguarda è una vergogna.

Voucher alle famiglie

Noi investiamo 37 milioni per il voucher da dare alle famiglie per chi ha Isee fino a 20.000 euro di 500 euro per l’acquisto di tablet e computer per la didattica a distanza. Vedremo quello che si dirà nel mondo della scuola quando sarà approvato il rinvio delle elezioni delle amministrative ad ottobre.

Incontro sul turismo a Sorrento

Fermiamoci qui per quanto riguarda il Covid. Si è svolto qualche giorno fa una bella iniziativa a Sorrento, gli stati generali del turismo, con ministro Massimo Garavaglia. Abbiamo confermato anche in questa occasione l’impegno della regione per interventi su ambiente, infrastrutture, su mobilità. Stiamo lavorando e siamo quasi alla finitura per avere il disinquinamento del mare su tutta la fascia costiera della Campania, il potenziamento dei depuratori da Caserta al Cilento, in costiera e il lavoro va avanti con grande intensità.

Città della scienza e Bagnoli

Si è celebrato ieri l’anniversario dell’incendio a Bagnoli, a Città della scienza. Ho detto in questa occasione che, a mio parere il progetto di recupero di Bagnoli deve essere uno dei progetti da proporre per i fondi da usare col recovery plan. In verità a Bagnoli non sono mancati i soldi, è mancata la capacità amministrativa, la concretezza. Io credo che questo possa e debba essere uno dei grandi progetti di trasformazione urbana di tutta la regione, quella di Bagnoli è un territorio benedetto da dio, la fascia costiera che va alla città della scienza fino a Pozzuoli è un pezzo della fascia costiera campana di una bellezza sconvolgente. Potrebbe essere una miniera d’oro. Siamo da 30 anni a parlare e non fare nulla, ci sarebbe da vergognarsi.

Situazione trasporti

Ultima segnalazione per quanto riguarda il trasporto, L’Eav sta facendo un lavoro straordinario, Mi capita di vedere sempre più spesso dei pullman bellissimi, pullman nuovi, presi dalla regione nell’ambito di piano di potenziamento del trasporto pubblico che è il più importante d’Italia, Abbiamo investito miliardi di euro per l’acquisto di autobus e treni, si cominciano a vedere per le nostre strade treni bellissimi. Dobbiamo essere orgogliosi e sapere che nel giro di un anno e mezzo avremo un parco mezzi pubblici, gomma e ferro, più moderno d’Italia. Eav ha risanato il bilancio, ha fatto 350 nuove assunzioni ed è pronta per i nuovi investimenti come il raddoppio della Napoli Sorrento.

Spero arrestino i vandali di Sant’Anastasia

E’ capitato in questi giorni un episodio vergognoso alla stazione Eav di Sant’Anastasia, sono scesi i passeggeri dal treno, quando si sono chiuse le porte il treno è ripartito, un gruppo di giovani delinquenti ha preso a calci uno sportello ha sfondato un vetro mentre il treno partiva. Meno male che non si è fatto male nessuno. Una piccola banda di piccoli delinquenti che mi auguro saranno arrestati quanto prima. Il trasporto pubblico risente anche di questi fenomeni di delinquenti che troviamo dentro e fuori. Tutti i mezzi nuovi sono dotati di telecamere di sicurezza, prima o poi li prendiamo e li mandiamo in galera, stiamo tranquilli.

Sulla gara dell’Eav per 40 treni

C’è da segnalare un altro episodio che riguarda Eav. Da 18 mesi abbiamo fatto una gara per acquisto di 40 treni nuovi, gara aggiudicata da Hitachi, la seconda ha fatto ricorso e ha vinto al tar in primo grado, controricorso al consiglio di stato…bene da 18 mesi attendiamo la sentenza, da 18 mesi un grande investimento attende la sentenza del consiglio di stato. Nessun commento.

Per il recovery plan va usata la spada

Questo è per ricordare che quando parliamo di investiment, di lavori, di recovery plan, per utilizzare decine di miliardi di euro, dobbiamo sapere che se non utilizziamo la spada nei confronti del groviglio burocratico amministrarivo giudiziario, noi non faremo mezzo passo avanti. Abbiamo avuto un primo incontro di lavoro con il nuovo ministro per il mezzogiorno, onorevole Carfagna. Ci auguriamo di avere finanziamenti importanti per tutto il mezzogiorno nell’ambito dei 209 miliardi: ci stiamo preparando coi progetti esecutivi per utilizzarli, ma è evidente che se non sciogliamo quel groviglio non faremo passi avanti e non creeremo lavoro per una generazione di giovani campani e meridionali.

Resteremo in zona rossa se facciamo il nostro comodo

Bene, avremo settimane difficili, zona rossa oramai ci siamo, spero che ci ricordiamo che per evitare zona rossa bisogna evitare comportamenti scorretti perché la variante è aggressiva e se ci mettiamo a passeggiare a decine di migliaia sui lungomari e la metà senza mascherine e la sera facciamo il nostro comodo, il contagio esplode e ci auguriamo chi non l’ha fatto in passato inizi a fare controlli almeno su chi non aveva mascherina… ma avremo settimane difficili, anche se stiamo facendo l’impossibile non solo per la camapgna di vaccinazione ma anche per raggiunger ei due obiettivi prima anticipati: forniture di vaccino estero e produzione del vaccino in Campania per i nostri concittadini.

Vi raccomando il massimo di prudenza e senso di responsabilità, un saluto cordiale a voi e alle vostre famiglie

