De Luca: “Uscire dal calvario entro il 2021. Recovery Plan occasione per il Sud”

Vincenzo De Luca, nel discorso settimanale sui social della Regione Campania, fa il punto della situazione nell’ormai consueto monologo del venerdì.

Questione vaccini: le priorità

Cominciamo a chiarire la questione relativa ai vaccini: la priorità è data dal personale sociosanitario, dagli ultraottantenni e dalle fasce deboli. Abbiamo chiarito che le fasce deboli sono disabili, trapiantati, malati cronici, malati oncologici, malati di malattie rare. Nella nostra regione sono 1 milione di cittadini. C’è poi una seconda categoria, mondo della scuola e forze dell’ordine. Viene utilizzato il fatto il vaccino Pfizer e il vaccino Moderna, adeguato a chi ha problemi sanitari più gravi. Per altre persone che non hanno patologie gravi o rilevanti viene utilizzato il vaccino AstraZeneca.

Quindi i due vaccini camminano su piani diversi perché a volte qualcuno ha la sensazione che si stiano vaccinando persone che non rientrano nella priorità. Per la priorità, per quelle categorie che vi ho detto, è destinato il vaccino Pfizer, che è quello più efficace per quelle categorie. Per non rimanere fermi si utilizzava altro vaccino per cittadini che non hanno patologie gravi, quindi sono due vaccini diversi e due percorsi diversi.

Carenza di dosi

Dalla prossima settimana si cominceranno a vaccinare anche disabili e malati cronici. Il problema è che il vaccino Pfizer non c’è nella misura necessaria. Purtroppo viaggiamo con forniture di 40-30 mila al mese. Chiariamo questo primo punto: si cammina su due piani diversi a seconda del vaccino per le fasce più fragili. Alcune categoria ancora non si vaccinano, ma è nato da un equivoco del governo nazionale, che ha chiesto di vaccinare dopo queste prime due fasce i lavoratori di pubblica utilità. In questa fascia sono entrati tutti e questo ha determinato un equivoco. Quindi chiariamo che queste categorie non sono prioritarie. Lo sono solo le categorie degli ultraottantenni, del personale sociosanitario e persone fragili. Per questi abbiamo bisogno del vaccino Pfizer-Moderna ma abbiamo disponibilità limitate. Partiremo nuovamente con i vaccini dalla prossima settimana. Se verranno rispettati gli orari di vaccinazione, la macchina funzionerà.

Il caso AstraZeneca

Qual è l’emergenza di queste ore? Abbiamo a che fare con un problema con AstraZeneca, vaccino somministrato a forze dell’ordine e personale scolastico. Prima di tutto evitiamo motivi di angoscia e paura. Ci sono state alcune ricadute ma che vanno verificate. Milioni di vaccinati in Europa hanno avuto questo vaccino, e su milioni di vaccinati abbiamo avuto pochi casi gravi. Per evitare allarmismi inutili, va ancora visto se queste gravi ripercussioni siano legate al vaccino. Perciò è stata sospesa anche in Campania una partita di vaccino per i quali ci sono stati problemi. È un atto doveroso, ma evitiamo l’angoscia. Abbiamo il dovere di dare assoluta tranquillità e sicurezza.

La storia dei tre mesi di vaccinazioni

A fine dicembre il governo decide di dare vita al v-day, la giornata della vaccinazione. Cioè i governi d’Europa comunicano ai nostri cittadini la buona novella: sono arrivati i vaccini. Si fa questa giornata simbolica con manifestazioni perfino folkloristiche per l’arrivo dei vaccini da Bruxelles. Ci aspettavamo vagonate di vaccini, ma è arrivato un furgone. Il furgone era uno, ma intorno davanti e dietro, carabinieri, polizia, finanza, battaglione san marco e conferenza episcopale. Un grande evento mediatico. Dopodiché si decide di fare una giornata simbolica Domenica 27 Dicembre.

Non c’erano tutti i vaccini ancora, era una giornata dimostrativa. Era per dire ai cittadini che cominciava un’altra fase e quindi c’era la piena disponibilità da Gennaio. Il clima del 27 non era quello di oggi: c’era paura del vaccino, il contrario di oggi. Era pieno di campagne no-vax. C’erano sui social comitati contro il vaccino… Ebbene, in quella situazione il problema non era la corsa al vaccino ma sconfiggere la campagna dei no-vax e dare fiducia alla gente. Perciò alcuni esponenti istituzionali tra cui chi vi parla, si è vaccinato per dirvi che non c’era pericolo. Come in altri paesi del mondo.

Ora la situazione è diversa. Il 27 Dicembre molte decine di quei vaccini era rimasto nei frigoriferi, molti non si erano presentati per paura. Ci avevano detto che sarebbero arrivati milioni di vaccini, siamo partiti così. Dopo un mese ci hanno detto che i vaccini non arrivavano. Siamo andati a Gennaio rispettando le priorità e vaccinando il personale sanitario e le altre fasce fragili. Possiamo vantare almeno di un risultato: abbiamo gli ospedali covid-free sicuri dal punto di vista del contagio. Non è una piccola cosa.

L’obiettivo di De Luca: vaccinare Napoli

L’obiettivo che abbiamo noi in Campania – continua il governatore De Luca – per dare una prospettiva di serenità ai concittadini è di dare una fine a questo calvario. Vogliamo vaccinare almeno tutta la città di Napoli entro Luglio. Simbolicamente. Ma non sono arrivati i vaccini e i tempi si sono allungati. Se andiamo con questi ritmi, in 10 mesi non vaccineremo più di 700mila abitanti, invece che 4 milioni. Noi stiamo lavorando per fornirci di altri vaccini. Ci dicono, al netto di incidenti, che dovrebbero arrivare alcuni milioni di vaccini per aprile, maggio e giugno. Speriamo arrivi Johnson&Johnson che necessita di una sola dose. Dovremo liberare la Campania entro il 2021.

Campania penalizzata nella distribuzione di vaccini

In Campania siamo disposti a vaccinare ovunque e dovunque, anche nelle fabbriche come ci ha messo a disposizione Coldiretti. Lo faremo dovunque ci sia messo a disposizione personale medico, e così noi andremo avanti. Per chi non può muoversi prenderemo un accordo con i medici di medicina generale. Nel frattempo faremo una battaglia per avere una distribuzione equa e corretta dei vaccini che ci sono. Sono pochi ma vanno distribuiti in proporzione alla popolazione residente. Ad oggi, la Campania è penalizzata. Ma vogliamo che anche i campani possano avere la giusta quantità di vaccini. Ci auguriamo quindi che dal governo ci sia un riparto del fondo sanitario internazionale in proporzione ad ogni cittadino. Il criterio deve essere: gli stessi soldi per ogni cittadino italiano. Da Nord a Sud. Così come per il vaccino. Questo è l’unico criterio equo. Ci auguriamo che il nuovo governo soddisfi questi criteri di equità.

Per la politica italiana invece c’è un problema di caos calmo come direbbero gli intellettuali radical-chic. Siamo la regione con più alta densità abitativa di Europa e dobbiamo fare i conti con pesanti situazioni sociali. Prima di dirvi come stiamo sul piano sociale, un saluto affettuoso alla piccola Rosanna. Noi abbiamo chiesto ad Aifa di ammettere al finanziamento pubblico alcuni farmaci per pazienti con patologie gravi e rare. Fortunatamente questa pratica è passata. Ho sollecitato anche inps e ministero del lavoro a sostenere le famiglie che hanno perso i familiari che lavoravano come medici di base.

Dramma sociale

Attualmente, abbiamo una situazione sociale drammatica per quanto riguarda i lavoratori, più di 8000 in cassaintegrazione. E anche per altre aree sociali. Lavoratori socialmente utili oltre 2000, lavoratori ros e disoccupati storici oltre 2000, lavoratori dei consorzi unici di bacino, idraulico forestali, e altri 10mila lavoratori in condizioni di totale precarietà. Con il governo stiamo trattando una stabilizzazione anche con contributi nazionali. Un aiuto che consentirà a molti lavoratori di arrivare verso la pensione nell’arco di 3-4 anni. Questa è la situazione sociale.

Occasione Recovery Plan

Cercheremo di usare al meglio i fondi del recovery-plan, per adattarli al meglio alla nostra realtà meridionale. Cercheremo di ottenere ciò che è doveroso assegnare al Sud. Sono molti i progetti per cui impiegare questi fondi ma su cui non mi dilungherò ora: digitalizzazione, ricerca, infrastrutture, economia della transizione ecologica e politiche sociali. Nel frattempo abbiamo rifinanziato il rifacimento della strada Castellammare-Monte Faito, è un bel intervento. Ho fatto una visita allo stabilimento Hitachi, una delle eccellenze che abbiamo nella nostra realtà, e incontrato una delegazione dei lavoratori della Whirlpool. Sto insistendo con il ministero dello sviluppo e il Ministro Giorgetti perché ci sia questo tavolo nazionale e parlare in maniera conclusiva della situazione quanto prima possibile.

Battaglia anti-covid, vaccinazioni, aree di sofferenza sociale, progetti per lo sviluppo del territorio, tutela del nostro apparato produttivo, questi sono gli impegni che ci coinvolgono quotidianamente e per i quali stiamo dando l’anima a tutela delle nostre comunità. Vi prego di avere pazienza, di stringere i denti e accettare anche nuove misure se vogliamo uscire dal calvario entro il 2021. Possiamo farcela e sarà un risultato importantissimo, sarà un modo per tornare alla vita normale, alle situazioni normali e ai valori che rischiano di estenuarsi in questa condizione che per tanti aspetti è di disumanità. Stateci vicino con il senso di responsabilità e con comportamenti adeguati alla gravità di questo momento.

