Attualità | 14 Aprile 2020

Il mio racconto inizia e finisce con un decollo ed un atterraggio, ma non solo, perché tra l’uno e l’altro, prima dell’uno e dopo dell’altro e avvinghiati intorno, vi sono milioni di attimi, emozioni, decisioni da prendere, tante paure e altrettante incertezze.

L’ AEREO CHE DECOLLA, mi ha portato a Londra, ad ottobre, in una città che amo pazzamente e che ho scelto per un esperienza lavorativa di un anno, forse due.

In quel decollo c’era la mia gioia, le mie aspettative, tanti sogni da realizzare e tutto il mio orgoglio di aver avuto e accettato un ruolo di responsabilità che finalmente, a 51 anni, premiava i tanti sacrifici di una vita.

Ho amato il mio lavoro e nello stesso modo ho adorato la città che mi ha risucchiato completamente, come in un vortice di colori, etnie, diversità, odori, non mi stancavo mai girarla, mi perdevo in essa e mi rilassava attraversarla e scoprire che, nonostante la sua grandezza, era per me come una grande casa accogliente: amavo esplorarla in ogni suo angolo oppure semplicemente sedermi su una panchina ad osservarla.

Poi, non ricordo il giorno preciso, ma un bruttissimo giorno dell’anno nuovo, ho iniziato a sentir parlare del virus maledetto.

Ricordo di aver visto per la prima volta, le immagini provenienti dalla Cina, delle sue città fantasma, senza vita, blindate e mi dicevo che forse esageravano, che tanto erano così lontani, che una cosa del genere in Italia non sarebbe mai stata possibile.

E poi l’impossibile è diventato possibile, ogni giorno, piano piano, arrivavano immagini dai tg provenienti dall’Italia che mi lasciavano stordita, incredula, impaurita.

Ma, al contrario, Londra e i suoi ministri, sembravano immuni, apparivano gelidi, glaciali e determinati: hanno fatto finta di niente per diverse settimane, lasciando scorrere fiumane di turisti e cittadini che continuavano inevitabilmente a contagiarsi per le strade, nelle metropolitane, nei musei, negli stadi, nelle discoteche e ai concerti.

Camminavo per Londra, continuavo a lavorare e mi chiedevo in continuazione come fosse possibile che tutto scorreva regolarmente, che esistevano due mondi paralleli a distanza di sole due ore e mezza di volo e che nessuno fermava la vita frenetica e nessuno gridava allo scandalo.

Quando tutto questo accadeva, mi sono ammalata. Prima il mal di gola, poi i brividi di freddo, poi la febbre. Sono stata calma e serena, lucida e tranquilla.

Due giorni e mezzo di febbre, poi tosse.

Ho chiesto di avere il tampone chiamando l’111, chiamando il consolato ed anche i medici italiani a Londra. Niente. Il tampone si fa solo se peggiori e vai in ospedale, anche se hai la febbre. “Signora può essere una normale influenza, deve solo stare 14 giorni a casa, poi può anche tornare a lavorare”.

Durante i giorni di convalescenza e di isolamento forzato, un po’ alla volta hanno chiuso le attività e infine la città si è finalmente fermata.

Sono scattate in me le mille e uno preoccupazioni, le domande sul mio futuro, incertezze sul mio presente, constatazioni d’obbligo: se non potevo più lavorare, se Londra era almeno un mese dietro l’Italia, se restare significava mettermi nelle mani di una sanità che non conoscevo, io cosa ci facevo lì?

E se le mie condizioni di salute fossero peggiorate, dove sarei andata, cosa mi avrebbero dato per curarmi, chi poteva aiutarmi poi?

Mentre pensavo e programmavo il mio rientro a casa, contando innanzitutto i giorni che mi separavano dalla fine dell’isolamento richiestomi per legge, le restrizioni si facevano sempre più come una morsa, una tenaglia.

Una volta riuscita a fissare una data di rientro su Roma con l’Alitalia che collaborava con la Farnesina, è iniziato il mio conto alla rovescia.

Ogni notte diventava però uno stare agitata temendo di avere il volo cancellato, o di non riuscire a raggiungere l’aereoporto e una corsa contro il tempo prima della chiusura delle frontiere.

Il volo non è stato cancellato.

L’AEREO CHE ATTERRA, mi ha riportata a casa.

Sono partita come una donna libera, sono ritornata imbavagliata dietro una mascherina, coperta con guanti, mantenendo distanze, compilando autocertificazioni, avendo timore di chi ti sta vicino e rincorrendo paure.

Questo virus assassino è un nemico invisibile che mette distanze sui sentimenti, che divide chi si ama, che ti toglie la libertà di essere, di fare, di esistere, la vita stessa.

L’ATTERRAGGIO mi ha fatto scoprire la dura realtà,il ritorno a Napoli è stato come un pugno in pieno viso. I miei pensieri erano in continuo movimento, come in un frullatore e le immagini vissute nei miei ultimi giorni, scorrevano come diapositive impazzite sullo schermo della mia mente.

Ho fatto fatica ad accettare il silenzio assordante della notte, una città fantasma, il mio nuovo isolamento, la mia seconda quaranten… ma l’importante era essere tornata, nella mia città, tra i miei cari.

QUEL DECOLLO ha rappresentato la mia salita in alto, proiettata verso la luce, spinta dalla certezza di nuovi orizzonti e nuove esperienze che mi aspettavano.

QUELL’ ATTERRAGGIO ha significato una discesa verso le incertezze, un vacillare verso l’incognito, uno scendere pian piano verso un mondo che mai avevo e avrei voluto vivere e vedere.

In quei voli sono racchiusi quasi sei mesi della mia vita.

In quei sei mesi le diversità di una vita trascorsa rispetto ad un’altra impedita, sottratta, camuffata, negata.

Con le incertezze della vita presente e futura dovremo averci a che fare, convivere.

Siamo milioni e milioni di persone alla deriva.

Siamo niente oggi.

Siamo piccoli e fragili.

Come un aereo che sopra le nubi bianche, emette un rombo spirituale, astratto, ovattato e più che volare, sembra quasi che scivoli..

Sembra quasi che scivoli, si, ma verso un altrove che riusciamo solo vagamente a immaginare.

S.E.

