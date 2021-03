Dedicato ai “dimissionari” della settimana: “Chi abbaja assaje se fa ‘na panza ‘e viento”

Nell’ultima settimana abbiamo assistito alle dimissioni di alcuni personaggi della vita pubblica napoletana e italiana, sollevando polemiche che interessano, forse, a pochi. Alcuni personaggi non hanno certo brillato per qualità politiche, anzi, hanno spesso creato fratture e dissenso. Anche in politica, come nella vita, chi semina vento raccoglie tempesta o, come si dice a Napoli : “chi abbaja assaje se fa ‘na panza ‘e viento”…

