Il Napoli strapazza 6-0 la Fiorentina e si regala la miglior vigilia di avvicinamento possibile alla finale di Supercoppa di mercoledì sera, contro la Juventus.

La partita vera e propria dura poco più di mezz’ora. Al 5° minuto Insigne porta avanti gli Azzurri, la traversa e Ospina difendono il vantaggio prima che la goleada partenopea si abbatta sulle sorti della Viola.

Prima dell’intervallo, la squadra di Gattuso segna altre tre volte, con Demme, Lozano e Zielinski. Nella ripresa ancora Insigne, su rigore, e Politano arrotondano il punteggio regalando agli annali del Ciuccio la più larga vittoria di sempre ottenuta contro la Fiorentina.

Con Demme è tutto un altro Napoli

A distanza di un mese e mezzo dall’ultima volta, la squadra di Gattuso torna a tenere inviolata la propria porta. Era il 6 dicembre 2020, quando il Napoli vinse 4-0 in casa del Crotone.

Anche in quella circostanza in campo c’era Diego Demme, a segno oggi come allora. L’ex Lipsia è stato titolare in tre delle ultime quattro partite in cui gli Azzurri hanno segnato almeno quattro gol: Roma, Crotone e Fiorentina. L’unica eccezione fu Cagliari, in cui la squadra di Gattuso incassaó comunque una rete.

Lo stiamo scrivendo da tre settimane. Il nostro Napoli non ha propriamente problemi di testa, bensì tattici, da cui son derivati i momenti di grande appannamento mentale vissuti soprattutto durante il periodo natalizio.

Cosa farà adesso Gattuso?

Serviva la positività al Covid-19 di Fabian Ruiz, a cui auguriamo un rapido e sereno rientro in squadra, per costringere Gattuso ad adottare un atteggiamento più congeniale e funzionale alle caratteristiche della sua squadra?

Non bastavano i risultati già confortanti ottenuti in passato per scegliere, con la neccesaria serenità, di rivedere alcuni punti del proprio progetto tattico?

Sia chiaro: né Demme rappresenta la panacea di tutti i mali, né Fabian ne era la causa unica e principale. Se, però, chi ha la possibilità (oltre che il ruolo) di toccare con mano ogni giorno il materiale umano a sua disposizione non dispone delle capacità di osservazione per farlo rendere sempre al meglio, allora la critica giornalistica non potrà che essere feroce.

E non perché Gattuso ci sta sulle scatole. Ma perché amiamo follemente i nostri colori.

Forza Napoli,

Sempre!

Antonio Guarino

