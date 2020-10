Attualità | 27 Ottobre 2020

Ci sono momenti e contesti nei quali verrebbe voglia di replicare, con certi personaggi, la famosa “mezz’ora“, scena tratta dal film “32 dicembre“, capolavoro di Luciano De Crescenzo.

E indossando le stesse vesti che furono dell’attore Tommaso Bianco, ci sarebbe da chiedere al genio di turno, con lo stesso atteggiamento di solenne cazzimma: “Alfonso Caputo (interpretato da Enzo Cannavale, ndr), sei o non sei tre volte imbecille?“.

La pandemia legata al Covid ha offerto all’Italia una serie di passerelle interessanti e patetiche a intermittenza. Donne e uomini di scienza, soggetti di dubbia utilità istituzionale ed esponenti politici perlopiù ignoti hanno spesso deciso di debuttare in pubblico lanciando nella mischia dichiarazioni “ad mentula canis” (il latinismo, solo perché siamo su un giornale serio).

Chiunque sembra sentirsi chiamato in causa, come se avessero puntato in faccia il dito del figlio di Dio dipinto splendidamente da Caravaggio ne “La vocazione di Matteo“, per dire la propria ed offrire alla plebaglia una serie di inutili informazioni e previsioni.

Troppo spesso, allora, i megafoni offerti dai media nazionali hanno amplificato messaggi dissonanti. Da marzo ad oggi, seguendo le dichiarazioni di certi personaggi, ci sarebbero stati giorni in cui sembrava bisognasse prepararsi all’Apocalisse e altri in cui l’allarme lanciato dai primi appariva esagerato rispetto alla realtà dei fatti.

Di fatto, ed è questa la sintesi, ogni mattina qualcuno si sveglia e, come nella storia della savana tra il leone e la gazzella, sa di dover dichiarare qualcosa prima di un suo collega per ottenere i suoi quindici minuti di sporca gloria.

The winner is: “Lockdown per Napoli e Milano”

Stamattina, a svegliarsi prima dei colleghi è stato Ricciardi. Chi sia questo nuovo personaggio della scena politica (ammetto la mia ignoranza e faccio ammenda, ndr) l’ho scoperto pochi minuti fa grazie a Wikipedia.

Gualtiero, detto Walter, è napoletano, medico e attore. Si tratta del consigliere del ministro della salute Speranza. Consigliere, appunto. Uno di quelli che immagino debbano trascorrere le loro giornate a sussurrare all’orecchio del ministro di turno suggerimenti utili per risolvere i problemi.

Una persona che, come tante, sarebbe dovuta restare dietro le quinte della storia a lavorare a testa bassa perché, in questo caso, la nazione potesse farsi trovare pronta a una seconda ondata. Eppure stamattina il dott. Ricciardi, il quale evidentemente ha considerato la possibilità di raccontare ai suoi nipoti le sue eroiche gesta da consigliere come la più magra tra le consolazioni della vita, si è presentato all’Ansa con una notizia bomba: “A Milano e Napoli uno può prendere il Covid entrando al bar, al ristorante, prendendo l’autobus. Stare a contatto stretto con un positivo è facilissimo perché il virus circola tantissimo. In queste aree il lockdown è necessario, in altre aree del Paese no“.

Adesso, sia chiaro, non possiamo dire che il nostro Gualtiero, detto Walter, abbia torto. D’altronde l’esperto è lui.

Ma rispetto alle sue dichiarazioni, solo un semplicissimo dubbio ci assale: “Perché dirlo?”

La benzina sul fuoco

Non è detto che il governo procederà ad un lockdown localizzato. Ma ammesso che debba accadere, stando a queste dichiarazioni, non è dato sapere sulla base di quali dati scientifici si affermi tale importante svolta e nemmeno quando entrerebbe in vigore una misura di questo tipo.

Allora che senso avrebbe aggiungere benzina sul fuoco, soprattutto dopo le proteste che, in questi giorni, stanno avendo luogo nelle maggiori piazze italiane?

Lo vuoi fare? Stai zitto e studi se farlo, senza parlarne ai giornali dopo quattro giorni di proteste.

La percezione è che, per l’ennesima volta, ci sia qualcuno desideroso di cavalcare l’onda mediatica della pandemia per accaparrarsi, anche se solo per poco tempo, uno spazio nei palinsesti di qualche talk show televisivo.

Per moltissime persone, pure Barbara D’Urso andrebbe bene.

E poco importa se, intanto, la gente esplode in rivolta, urla nelle piazze per rivendicare i propri diritti e, in alcuni casi, purtroppo, cavalca la rabbia per dare sfogo alla più becera tra le violenze.

Vale pur sempre la pena, evidentemente, gettare una bomba nella mischia per qualche minuto di celebrità.

Sarà forse ancor più divertente, dall’alto di certe posizioni, giocare a vedere l’effetto che fa.

“Alfonso Caputo, sei o non sei tre volte imbecille?“.

Rocco Pezzullo

