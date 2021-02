Diritti negati ad un bambino autistico nell’assordante silenzio istituzionale

Situazione insostenibile

Per la famiglia del piccolo Francesco è chiaramente una situazione insostenibile, costretta a dover pagare tanti soldi di tasca propria per le cure di cui ha assolutamente bisogno il bambino. E abbiamo voluto dare voce all’ennesima storia, che ci dovrebbe far vergognare tutti, soprattutto chi si rende responsabile di queste azioni di incompetenza e disumanità che vanno a colpire sempre chi, invece, dovrebbe essere tutelato e accudito come si conviene ad un paese che si definisca civile.

Annalisa, in una situazione paradossale e insostenibile, è stata dunque costretta a dare mandato ai suoi avvocati per intentare l’ennesima diffida all’indirizzo dell’ambito territoriale, ma in questa triste vicenda – ahinoi – non ci sono vincitori.