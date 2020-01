Lavoro | 8 Gennaio 2020

Il 7 gennaio è stato pubblicato sul BURC n.2 del 7 gennaio 2020 il Decreto Dirigenziale n. 1, dove viene data notizia dalla Regione Campania dell’approvazione di tre misure di politica attiva per il lavoro a favore delle persone con disabilità. Grazie al ripristino del Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili (art. 14 della L.68/99), le cui dotazioni finanziarie sono costituite dagli importi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni amministrative e dai contributi versati dai datori di lavoro relativi agli esoneri degli obblighi di assunzioni.

L’assessore al Lavoro della Regione Campania Sonia Palmeri, in collaborazione anche con la Fish Campania, ha destinato agli avvisi approvati con il provvedimento una somma complessiva di euro 4.800,000,00 milioni per il finanziamento delle iniziative a valere sulle tre misure: l’autoimprenditorialità, quale azione non solo di inserimento di persone con disabilità nel mondo del lavoro ma anche come misura idonea a sviluppare le potenzialità dei soggetti destinatari della misura; i tirocini, quale misura di primo inserimento lavorativo e l’assunzione e formazione, quale misura di rafforzamento delle competenze lavorative.

Inoltre nelle scorse settimane la Regione Campania già aveva avviato il programma “Garanzia Giovani”, che vede coinvolti anche tanti giovani con disabilità fino a 35 anni e i Bandi di concorso pubblico per il potenziamento dei Centri per l’Impiego, dove sono previsti come profilo 50 mediatori dell’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, prima Regione del Sud a prevedere questa figura.

“La nostra Federazione – commenta Daniele Romano, presidente Fish Campania – si ritiene molto soddisfatta del lavoro svolto insieme all’Assessore Palmeri e plaude alla scelta fatta dalla stessa Assessore di ripristinare il Fondo regionale per l’occupazione per le persone con disabilità, che fu cancellato dalla passata Amministrazione Regionale guidata da Caldoro e che tali fondi furono destinati per altro, e non certamente per le persone con disabilità. Inoltre, come già anticipato a settembre, l’altro elemento positivo è quello di aver condiviso queste misure con le Federazioni regionali (Fish e Fand)”.

“Ci auguriamo”, concludono dalla Fish , “che adesso ci sia una forte risposta da parte del mondo del lavoro”.

