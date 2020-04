Attualità | 7 Aprile 2020

Sarebbe l’ultima cosa che auspicheremmo in tempi di già gravissima emergenza, ma non possiamo far altro che prendere atto del terremoto che sta scuotendo Palazzo Lombardia.

Il ping-pong delle responsabilità tra Attilio Fontana, governatore lombardo, e il Premier Conte, rappresentano solo l’ultimo atto, non certo quello finale, di una vicenda opaca.

Perché in Lombardia si è assistito ad un rapido e inarrestabile incremento dei contagi?

Si sarebbe potuta gestire meglio l’emergenza, fin dalle prime battute? E di quali mancanze è accusato il presidente della regione lombarda?

A più di un mese di distanza dall’inizio dell’epidemia in Italia, si rende necessario il tentativo di cercare risposte e responsabilità. Non sarà certo, questo, il momento opportuno per puntare sterilmente il dito contro qualcuno (in realtà, non è mai tempo per farlo), tuttavia bisogna individuare gli errori di gestione, perché si possa procedere, nella maniera più adeguata, alla risoluzione del problema.

Iniziamo dalla fine: la posizione di Conte

Nella conferenza stampa di ieri (6 aprile, ndr), il premier Conte è stato chiamato a rispondere nel merito della vicenda dalla giornalista Veronica Di Benedetto Montaccini, del The Post International.

La richiesta riguardava, appunto, la responsabilità sulla gestione dell’emergenza in Lombardia, in particolare circa la mancata chiusura, come zona rossa, dei due comuni di Alzano Lombardo e Nembro. Il periodo di riferimento è il 23 febbraio, proprio quando i dati Istat hanno rilevato un picco del +2000% dei decessi, in quei territori.

La domanda della giornalista, indirizzata al Primo Ministro, è precisa: “Perché sono state dichiarate come zona rossa i comuni di Codogno e Vo’ e non si è avuta la stessa premura anche per i territori della Val Seriana?“.

Le mancanze citate potrebbero essere state una delle cause scatenanti la diffusione del virus in Italia ed è per questo che la gestione lombarda dell’emergenza deve interessare tutti.

Giuseppe Conte, come già in una nota inviata al giornale citato, fa leva sulla libertà di scelta del governatore Fontana: la Lombardia, in sintesi, era sotto la sua responsabilità ed egli avrebbe potuto (o forse dovuto) avere coscienza dei rischi e agire di conseguenza. Anche senza chiara indicazione del governo.

E ad aggiungere elementi è anche l’ISS che aveva inviato una nota al presidente della Regione per raccomandare la chiusura delle zone colpite da un insolito picco di contagi. Era il 2 marzo.

A questo punto, il dubbio è quasi scontato: Fontana voleva forse evitare la chiusura delle fabbriche su quel territorio? L’economia, come spesso accade, ha avuto la meglio sulla necessità di salvaguardare le vite umane?

Troppo semplice, e su questo siamo d’accordo con Conte, scaricare la responsabilità sul governo centrale. Come già in altre occasioni, si è avuto prova dell’autonomia regionale su certe questioni. Dunque, Fontana avrebbe potuto, ma non ha fatto.

Quei legittimi dubbi sui numeri

Non scopriamo oggi che la diffusione dei numeri ufficiali sull’epidemia, sia assai distante dai dati reali. Lo scarto, manco a dirlo, si gioca anche sui tamponi effettuati.

L’anomalia è principalmente emersa dai dati dei decessi che rivelano numeri nettamente superiori rispetto agli anni precedenti.

La considerazione emerge se si osservano i dati dell’Istituto Cattaneo di Bologna. Sono stati, infatti,comparati per 1084 comuni italiani, i numeri dei decessi di quest’anno, rispetto al quinquennio precedente. Un abisso.

E proprio in Lombardia, il numero di morti nel periodo tra il 21 febbraio e il 21 marzo “è stato più che doppio rispetto allo stesso periodo nei cinque anni precedenti“.

“Finora l’analisi dei decessi per Covid-19” – si legge nel rapporto – “è stata condotta utilizzando il numero di pazienti deceduti positivi a Covid-19, un dato fornito su base giornaliera dalla Protezione Civile. Si tratta di un indicatore influenzato non solo dalle modalità di classificazione delle cause di morte, ma anche dalla presenza di un test di positività al virus e dal luogo in cui avviene il decesso, dato che la probabilità che il test venga effettuato diminuisce passando dall’ospedale a casa“.

Comprendiamo senza alcuno sforzo che, da un punto di vista mediatico, potrebbe far comodo sottostimare i dati. Tuttavia, in prima istanza, l’analisi ci aiuta a conoscere la reale portata dell’epidemia. In secondo luogo, sottolinea una tremenda gestione dell’emergenza che, in Lombardia, è stata oggetto di denuncia anche dall’ordine dei medici.

L’ordine dei medici: “I sette errori della Regione Lombardia”

La lettera sottoscritta da alcuni medici lombardi non lascia troppo spazio all’interpretazione.

“La situazione disastrosa in cui si è venuta a trovare la nostra Regione” – si legge – “può essere attribuita all’interpretazione della situazione solo nel senso di un’emergenza intensivologica. In realtà si trattava di un’emergenza di sanità pubblica che, insieme alla medicina territoriale, sono state da molti anni trascurate e depotenziate“.

Così, in una dettagliata analisi, i medici elencano i principali errori di gestione della Regione Lombardia, che riportiamo testualmente.

1) La mancanza di dati sull’esatta diffusione dell’epidemia, legata all’esecuzione di tamponi solo ai pazienti ricoverati e alla diagnosi di morte attribuita solo ai deceduti in ospedale.

I dati sono sempre stati presentati come “numero degli infetti” e come “numero dei deceduti” e la mortalità calcolata

è quella relativa ai pazienti ricoverati, mentre il mondo si chiede le ragioni dell’alta mortalità registrata in Italia, senza rendersi conto che si tratta solo dell’errata impostazione della raccolta dati, che sottostima enormemente il numero dei malati e discretamente il numero dei deceduti.

2) L’incertezza nella chiusura di alcune aree a rischio.

3) La gestione confusa della realtà delle RSA e dei centri diurni per anziani, che ha prodotto diffusione del contagio e un triste bilancio in termini di vite umane (nella sola provincia di Bergamo 600 morti su 6000 ospiti in un mese).

4) La mancata fornitura di protezioni individuali ai medici del territorio (MMG, PLS, CA e medici delle RSA) e al restante personale sanitario. Questo ha determinato la morte di numerosi colleghi, la malattia di numerosissimi di essi e la probabile e involontaria diffusione del contagio, specie nelle prime fasi dell’epidemia.

5) La pressoché totale assenza delle attività di igiene pubblica (isolamenti dei contatti, tamponi sul territorio a malati e contatti, ecc…).

6) La mancata esecuzione dei tamponi agli operatori sanitari del territorio e in alcune realtà delle strutture ospedaliere pubbliche e private, con ulteriore rischio di diffusione del contagio.

7) Il mancato governo del territorio ha determinato la saturazione dei posti letto ospedalieri con la necessità di trattenere sul territorio pazienti che, in altre circostanze, avrebbero dovuto essere messi in sicurezza mediante ricovero.

Dalla Lombardia, una lezione per tutti

Il modello lombardo non ha funzionato. L’attenzione esclusiva sugli ospedali non è efficace, se non supportata da un lavoro meticoloso sul territorio.

In effetti – e su questo si veda la Campania – non serve solo aumentare i posti letto negli ospedali (benché necessari), senza contenere la diffusione del contagio sul territorio. E, in aggiunta, non si può pensare di limitare il numero dei tamponi, evitando la crescita esponenziale dei numeri, ma favorendo una serie di morti “oscure”.

E se, da un lato, la Lombardia dovrà rispondere della responsabilità dei decessi, dall’altro bisogna fare tesoro degli errori, per evitare di commetterne ancora. In questo senso, i medici lombardi indicano una strada.

“Per gli operatori sanitari. La proposta è di sottoporre tutti a test rapido immunologico. Una volta ufficialmente validato, sottoporre il soggetto a tampone diagnostico. In caso di positività, in assenza di sintomi,

si può valutare la possibilità di un’attività solo in ambiente COVID. Il test immunologico andrebbe ripetuto con periodicità da definire negli operatori sanitari risultati negativi.

Per le attività non sanitarie. Sembra raccomandabile un’estesa effettuazione di test rapidi immunologici per discriminare i soggetti che non hanno avuto contatto con il virus. Soggetti, dunque, che si possono riavviare al lavoro. La ripresa del lavoro dovrebbe essere subordinata all’effettuazione del test immunologico rapido di screening.

A tale scopo Regione Lombardia (e tutte le Regioni, aggiungiamo) dovrà mettere in campo tutte le risorse umane ed economiche disponibili.

Naturalmente quanto sopra dovrà essere accompagnato dall’uso costante, per tutta la popolazione e in particolare nei luoghi di lavoro, di idonei comportamenti e protezioni.



La ripresa potrà quindi essere solo graduale, prudente e con tempi dettati dalla necessità di mettere in campo le risorse sopracitate. Superfluo è segnalare come qualsiasi imprudenza potrebbe determinare un disastro di proporzioni difficili da immaginare”.

Rocco Pezzullo

Un articolo di pubblicato il e modificato l'ultima volta il