Isabella Rossellini al Parco archeologico di Pompei è passata quasi inosservata.

Viaggio… a Pompei

Aveva poco più di un anno quando suo padre, il regista Roberto Rossellini, girava quel “Viaggio in Italia” raccontando attraverso le visite di una coppia inglese nel Bel Paese il risveglio di una coscienza di coppia. E così sua madre, la bella Ingrid Bergman, si ritrovava tra le rovine di Pompei, quella Pompei per certi versi immutata in cui si è trovata a girare Isabella sabato e domenica scorsi.

Corsicato – Rossellini “eternal emotion”

Un documentario per Sky arte con la regia di Pappi Corsicato. Un Pappi Corsicato non nuovo nel cimentarsi con gli scavi archeologici più famosi al mondo per aver già realizzato un cortometraggio che ha incantato anche Cannes, “Pompeii eternal emotion”.

Dal suo profilo Instagram Corsicato celebra la sua amicizia con la Rossellini felice di aver potuto finalmente dopo anni lavorare con lei:” Finally, after many years, my dear friend Isabella Rossellini and I work together for the documentary about Pompeii! Very happy!”.

Ancora top secret il documentario di Sky arte che dovrebbe chiamarsi “Pompei tra mito ed eros” con molti attori emergenti a fare da comparse in costume. Alcuni dei luoghi più conosciuti del sito sono stati chiusi momentaneamente al pubblico per girarne le scene.

Ma Isabella non si è fermata solo a Pompei. Dal suo profilo Instagram spuntano foto di San Gregorio Armeno con un bel presepe firmato Ferrigno e un breve video del “macabro” (così da lei definito) Cimitero delle Fontanelle.

Chissà se per lei il “Viaggio (nel sud ) dell’Italia” continua.

