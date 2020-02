Sport | 9 Febbraio 2020

Quarta sconfitta interna in campionato nelle ultime cinque gare al San Paolo. Da quando Gennaro Gattuso siede sulla panchina del Napoli, l’arena di Fuorigrotta si è trasformata in una sorta di trappola ad orologeria.

Dopo il Parma, l’Inter e la Fiorentina, gli Azzurri perdono in casa (3-2) anche contro il Lecce di Fabio Liverani, che torna in Salento con tre punti decisivi per la corsa salvezza. Ad eccezione delle serate magiche di Coppa, l’unica squadra caduta vittima nell’arena partenopea è stata la Juventus di Maurizio Sarri.

Si tratta di una sconfitta inattesa, ma tutt’altro che casuale. Gli Azzurri, in particolare nel primo tempo, dominano il Lecce ma sprecano svariate occasioni da gol, ritrovandosi puniti due volte nei momenti di maggior pressione e forcing sugli avversari.

Lapadula ne segna due: uno nel primo tempo, l’altro nella ripresa, dopo che Milik aveva riagguantato la gara a pochi secondi dall’inizio della seconda frazione di gioco.

Le sliding doors dell’incontro si materializzano a quindici minuti dal termine. L’arbitro Giua non vede un netto calcio di rigore su Milik, sanziona il polacco con un cartellino giallo per simulazione e “rifiuta” il consulto video del VAR. Si tratta del quindicesimo penalty negato al Napoli in questo campionato: le responsabilità e gli errori degli Azzurri hanno il loro peso, ma un simile bottino rischia di essere ancor più decisivo nelle sorti di questa stagione partenopea.

A dieci dal termine, Mancosu segna con un magistrale calcio di punizione la terza rete ospite. Di Callejon, al novantesimo minuto, il gol del definitivo 3-2.

Antonio Guarino

