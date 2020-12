Anche quest’anno ritorna, per la quinta edizione, “La Cassa del Mezzogiorno”, il regalo di Natale etico, sociale, giusto che nasce a Scampia (Napoli), in seno alle attività dell’Officina delle Culture “Gelsomina Verde” e sotto il marchio della rete delle Resistenze Meridionali.

La Cassa del Mezzogiorno è un’iniziativa di carattere culturale ed economico che mette a regime la rete di attività produttive e culturali del Mezzogiorno d’Italia che, quotidianamente, sostengono progetti di inserimento lavorativo.

Da quest’anno partecipa attivamente alle attività della Cassa il gruppo editoriale Giammarino di Napoli, fondato da Gino Giammarino nel 1999, che da sempre sostiene e promuove attività di sviluppo economico imprenditoriali e culturali dei territori meridionali e mediterranei. Un segno importante volutamente lanciato in un momento di crisi mondiale, che vede realtà operative diverse del Sud unirsi e convergere verso un unico obiettivo.

La Mission della Cassa

La mission della Cassa è quella di ribaltare il significato storico dell’ente assistenziale fondato nel 1950, nato essenzialmente per dare risposte concrete all’arretratezza infrastrutturale del Sud e finito col diventare una macchina assistenziale, funzionale alla malapolitica, depredando territori e annientando le speranze di un reale cambiamento. Oggi, invece, diventa simbolo e strumento di riscatto di un Sud capace di fare impresa, accompagnare la crescita e progettare il futuro mettendo insieme le logiche virtuose delle reti del mondo “profit” e “no-profit” che, massimizzando profitto sociale dei territori, senza trascurare l’aspetto produttivo ed economico, provano a restituire dignità a persone e territori partendo dal riutilizzo, promozione, valorizzazione e gestione di beni confiscati e beni comuni d’Italia.

Quest’anno nella Cassa del Mezzogiorno, diventata sempre più inclusiva, troviamo realtà napoletane che promuovono l’inserimento lavorativo a favore di classi svantaggiate, ad altre che ne promuovono e sostengono il riscatto dei territori fino a gli amici di DescargaLab di Milano che da sempre promuovono il binomio Milano-Napoli.

La Cassa comprende:

N°1 bottiglia Vino: Falanghina DOC Campi Flegrei “Selva Lacandona, annata 2018, prodotta secondo il principio dell’agricoltura sociale, con progetti individualizzati di inserimento lavorativo per detenuti, sul bene agricolo confiscato Fondo Rustico “Amato Lamberti” di Chiaiano (Na) – Cooperativa Sociale (R)esitenza Anticamorra – vinificata dall’azienda vitivinicola “Cantine degli Astroni” .

N°1 bottiglia Vino: Falanghina DOC Campi Flegrei “Selva Lacandona”, annata 2019 prodotta, secondo il principio dell’agricoltura sociale, con progetti individualizzati di inserimento lavorativo per detenuti, sul bene agricolo confiscato “Fondo Rustico Amato” di Chiaiano – Cooperativa Sociale (R)esistenza – vinificata dall’ Azienda Vitivinicola “La Sibilla” di Bacoli.

N°1 Libro “Basilico a Natale” edito dalla Giammarino Editore, racconti napoletani con ricette per il Natale di Rosi Padovani con illustrazioni a colori di Lello Esposito.

N°1 scultura in rame e ottone interamente fatta a mano e realizzata con progetti di tirocinio lavorativo per minori stranieri non accompagnati – Cooperativa Iron Angels.

N°1 Cartolina d’Auguri musicale di DescargaLab dedicata alle donne dell’ ASD “Le Ali di Scampia” e agli attivisti e attiviste di Libera Masseria di Milano

N°1 Santino San Ghetto Martire, protettore delle periferie – Gridas –Gruppo Risveglio dal Sonno

Per Info e prenotazioni:

Costo 20 € – Spedizioni in tutta Europa o ritiro presso Officina delle Culture “Gelsomina Verde”

[email protected] – Cell. 3389036815

