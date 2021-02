Dopo i giorni di maltempo, danni alla chiesa di Sant’Eligio, transennata all’interno per infiltrazioni

Beni Culturali | 2 Febbraio 2021

Quante cose ha visto la Chiesa di Sant Eligio Maggiore, con il suo famoso orologio, che affaccia dall’intricata ragnatela dei vicoli del Borgo Orefici su piazza Mercato.

Ma in questi giorni la più antica tra le architetture angioine a Napoli non se la passa bene, come del resto la piazza su cui affaccia. Infatti al suo interno. Nella gallery di Sergio Valentino, c’è tra l’altro l’immagine dell’interno della chiesa come si presentava stamattina: con transenne fatte col nastro in più parti, per proteggere da infiltrazioni e eventuali pericoli i fedeli, dopo l’ondata di maltempo. Ora si aspetta che sia messa in sicurezza quanto prima. Ma intanto la situazione è quella che vedete.





















Sant’Eligio, la più antica testimonianza angioina di Napoli

La chiesa gotica, nasce nel 1270 circa per per volere di tre nobiluomini francesi legati alla corte di Carlo I d’Angiò. Fu edificata nella zona chiamata Campo Moricino, nei pressi del luogo dove era stato decapitato solo pochi anni prima Corradino di Svevia. Quattrocentesca, invece, la torre campanaria e l’Arco dell’Orologio. La chiesa è dedicata ai Santi Dionisio e Martino e di Sant’Eligio, il protettore degli orafi, dei numismatici, dei maniscalchi e dei veterinari.

Alla chiesa viene affiancato un ospedale e un educandato femminile, voluto dal viceré spagnolo Don Pedro de Toledo, dove poter istruire le giovani che volevano apprendere l’arte della medicina. è la torre campanaria e l’attiguo Arco dell’orologio, una struttura quattrocentesca a due piani.

Le opere dentro Sant’Eligio

Dentro sant’Eligio ci sono molte opere importanti, dal dipinto di Massimo Stanzione raffigurante i tre santi francesi Eligio, Dionisio e Martino al il Giudizio Universale di Cornelio Smet.

Nell’educandato femminile è conservata la Madonna della Misericordia dalla faccia tagliata; secondo la leggenda, avrebbe perso sangue all’altezza di uno sfregio praticato sul volto della Vergine.

Al primo piano dell’arco è collocato il famoso orologio in stile gotico; al secondo, invece, è presente una stanza in cui i condannati a morte trascorrevano le loro ultime ore aspettando l’esecuzione.

Le testine di Irene Malarbi e Antonello Caracciolo

Negli angoli inferiori dell‘orologio, lato ingresso, si scoprono due testine di marmo; una femminile, docile e spaesata ed una maschile, dallo sguardo torvo e dalla folta barba. Secondo alcuni studiosi rappresenterebbero Irene Malarbi ed il duca Antonello Caracciolo, i protagonisti di una storia napoletana.

Pare che, secondo quanto raccontò Benedetto Croce, il Caracciolo, nobiluomo senza scrupoli, si fosse innamorato di una giovane vergine e cercasse, invano, di unirsi alla bella Irene.

Per riuscire nel suo intento fece condannare ingiustamente il padre di lei. La famiglia, malgrado tutto, non volle sottostare al vile ricatto e si rivolse a Ferdinando d’Aragona; il re ordinò al duca di sposare la fanciulla con tanto di ricca dote; poi lo condanna a morte per decapitazione, sempre a piazza Mercato.

Il miracolo di Sant’Eligio

Al santo, che prima di diventare vescovo, fu orafo di corte e maniscalco, è legato un miracolo.

Si narra che Eligio per poter ferrare un cavallo non troppo mansueto, staccò letteralmente la zampa all’animale, ferrò lo zoccolo, poi riattaccò l’arto al cavallo.

Dopo questo straordinario evento cominciò a diffondersi una tradizione.

Eligio veniva invocato dal popolo per la guarigione di cavalli infermi; se ottenevano la grazia, i fortunati proprietari provvedevano ad appendere al portone della chiesa i ferri degli animali curati.

L’usanza partenopea dei ferri di cavallo a “Sant’Aloja”

Racconta Ottavio Nicolardi in “Napoli 100 fermate facoltative”, libro del 1958, che “prima ancora che sant’Antonio, secondo la credenza popolare, smettesse di proteggere i suini, per volgere il proprio sguardo benevolo verso gli equini, questi ultimi erano posti sotto la protezione di Sant’Eligio, volgarmente denominato Sant’Aloja, forse per ragioni eufoniche”.

“E’ noto – scrive Nicolardi – che nel mese di gennaio, il giorno 17, per i cavagli e gli asini ricorreva un avvenimento d’eccezione. Essi infatti, provenienti dai numerosi paesi vicini, venivano fatti affluire in una delle piazze principali della città: in quella piazza Mercatello, oggi intitolata a Dante Alighieri, per essere presentati, riccamente annoccati, alla tradizionale benedizione, che era solennemente festeggiata, con l’intervento degli esponenti più in vista nel campo dell’industria e del commercio”.

“Portare i ferri a Sant’Aloja”

Era appunto in tale occasione che si procedeva alla consegna dei ferri a Sant’Aloja. “Consegna – racconta Nicolardi – che doveva non soltanto rimaner famosa negli annali religosi ma che doveva dare lo spunto per l’adozione dell’ormai celebre aforisma.

I ferri che venivano appicciati a guida di tessere votive alle porte della chiesa di Sant’Eligio, tuttora esistente al Mercato, ove gli offerenti in lunghi cortei si recavano, erano quelli tolti dagli zoccoli dei cavalli, che stremati ormai da un lungo e faticoso lavoro, non avevano altro da attendere se non il trapasso all’aldilà.

Da questa antichissima tradizione è scaturito il detto “portare i ferri a Sant’Aloja”, per indicare chi, mal ridotto in salute o anticipatamente invecchiato nel fisico, è costretto a salutare la società per ritirarsi alla vita in poltrona”.

