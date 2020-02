Beni Culturali | 18 Febbraio 2020

Dopo la devastazione ad opera di inesperte mani quali quelle di “Sii turista della tua città”, che in una maldestra operazione non concordata con la sovrintendeza – roba da processo penale! – aveva trattato la tabula lusoria con acidi che ne hanno compromesso il colore, arriva per fortuna il laser attraverso una associazione di Firenze che lo ha prestato a Napoli e grazie a una restauratrice professionista e abilitata ad usarlo, Marianna Musella, in una operazione concordata con la sovrintendenza. Risultato: tra pochi giorni la tabula tornerà finalmente a splendere.

Il live con l’intervista a Marianna Musella è di Lucilla Parlato, la gallery di Federico Hermann.























