26 Ottobre 2020

L’ultimo Dpcm, in seguito all’aumento dei dati dei contagi da Covid-19, adotta nuove misure restrittive.

Questa volta oltre a ristoratori, bar, pasticcerie che chiudono alle 18, e a palestre e piscine che chiudono definitivamente fino al 24 novembre, un conto salatissimo lo paga la Cultura.

Il Ministero più importante, quello dei Beni e delle Attività culturali che fa capo a Dario Franceschini, è quello a cui in assoluto il virus ha inferto più colpi.

Turismo e Cultura con il loro indotto sono in perdita da mesi. La fine del lockdown e i dati estivi facevano ben sperare, e nonostante le misure restrittive che hanno obbligatoriamente dovuto adottare musei, cinema e teatri, un piccolo segnale di ripresa, se pur flebile, si era riuscito a intravedere.

Teatri e Cinema di nuovo chiusi

Ora arriva di nuovo la chiusura di teatri e cinema che getta nello sconforto un intero settore già ferito a morte.

Dal suo profilo twitter, il Ministro, prima ancora che Conte parli agli italiani, scrive: “Un dolore la chiusura di teatri e cinema. Ma oggi la priorità assoluta è tutelare la vita e la salute di tutti, con ogni misura possibile. Lavoreremo perché la chiusura sia più breve possibile e come e più dei mesi passati sosterremo le imprese e i lavoratori della cultura”.

I Musei restano aperti, ma come?

Solo i Musei restano aperti.

Ma che cosa cambia per questi ultimi secondo il nuovo Dpcm?

In pratica nulla se non un freno ulteriore alle attività interne già fortemente ridotte da decreti precedenti e ordinanze regionali.

Niente più conferenze, riunioni, inaugurazioni di mostre aperte al pubblico e resta il contingentamento per gli ingressi dei visitatori e il consiglio, in alcuni casi l’obbligo, di acquistare il biglietto di ingresso solo online.

Un pubblico ridotto a causa dell’ordinanza che limita gli spostamenti tra province

Una delle ultime ordinanze regionali, la numero 83, impone poi il divieto di spostamento interprovinciale e ciò affatica ulteriormente questi istituti, che, già spogliati dei visitatori stranieri, puntavano per ovvi motivi sul pubblico nostrano. Ma ora, in seguito alla decisione di De Luca di vietare lo spostamento fra le province, il target si è ridotto in sostanza alla provincia in cui ricade il Museo.

Inoltre, anche se non lo si impone, si raccomanda caldamente di non spostarsi dai propri Comuni di residenza se non per lavoro o altre questioni importanti.

Se con le aperture serali i siti archeologici e museali campani puntavano ad ottenere un po’ di respiro dopo il magro “guadagno” di questi mesi di apertura, ora resta una scommessa da vincere rimanere aperti con la certezza che i visitatori saranno sempre di meno dopo le ultime condizioni imposte da Governo centrale e regionale.

I musei civici: il Filangieri e il Museo di San Gennaro

Montano rabbia e frustrazione ma anche la consapevolezza che soprattutto per i musei civici e privati mantenere l’apertura e il personale da pagare non sarà affatto semplice.

A questo proposito, Paolo Jorio, direttore del Museo del Tesoro di San Gennaro e del Museo Filangieri di Napoli, entrambi in via Duomo, ci racconta come vive le nuove indicazioni: “Per la prima volta dopo 17 anni sarò costretto a tener chiuso il Museo di San Gennaro durante la settimana. Dal 1 novembre resterà aperto solo nei weekend. Una scelta spiacevole ma obbligatoria se si vuol sopravvivere fino alla prossima primavera e pagare i conti e il personale. Il museo Filangieri invece resta aperto unicamente perché ci sono i lavori di ristrutturazione per l’ascensore che necessitano della presenza del personale pertanto ho pensato di lasciarlo aperto anche per eventuali visitatori.”. Sconfortato il direttore Jorio, che è anche Presidente della via dei Musei, ci racconta di come sta vivendo questa complicatissima situazione. I suoi musei hanno registrato un calo del 90% degli ingressi. Solo il mese di agosto è stato il periodo più roseo con un calo del 65% e un magro guadagno che però ha consentito di pagare le spese e poter sopravvivere. “Giovedì ci sarà una riunione dei musei di via Duomo per capire come fare ad andare avanti. Il Museo Madre è diventato museo regionale e soffre meno ma siamo tutti sulla stessa barca senza all’orizzonte alcuna soluzione.” – continua Jorio – “L’ordinanza che impone il divieto di spostarsi fra le province, le indicazioni dello Stato che invitano a non muoversi, sono in pratica un lockdown mascherato. La macchina culturale – turistica per rimettersi in moto avrà bisogno senza ombra di dubbio di almeno sei mesi con il rischio che anche per il 2021 non ci sarà una vera ripartenza”.

I Musei statali senza visitatori, senza incassi e poco personale a disposizione

I musei statali, bloccati letteralmente nella loro attività frenetica mostrataci in questi ultimi anni, vivono fin dalla riapertura in continua emergenza. Il personale interno che fa capo alle società di servizi aggiuntivi è in pratica decimato a causa della cassa integrazione in cui li ha posti le società per cui lavorano. Per i dipendenti interni invece è ripartito lo smart working con alternanza alla presenza in ufficio, e i visitatori da settembre si sono ridotti a un numero che è molto vicino a quello esiguo dei primi giorni di riapertura dopo il lockdown.

Un venerdì di ottobre il Museo Archeologico Nazionale di Napoli ha contato 170 visitatori. Un museo che con grande fatica, competenza e investimenti Paolo Giulierini e la sua squadra aveva portato a quasi un milione di visitatori.

Al Parco Archeologico di Pompei, confrontando ottobre 2019 con ottobre 2020, si conta l’85% in meno di ingressi passando da una media di 10 mila/ 15 mila visitatori al giorno a circa un migliaio in questo mese nei giorni di maggior afflusso.

Dall’ overtourism all’ undertourism in un colpo!

Le misure adottate per garantire la sicurezza

Quali sono le condizioni per visitare oggi i nostri musei? Tutti sono dotati di termoscanner o comunque strumenti per la misurazione della temperatura. Biglietti online sono acquistabili su diverse piattaforme per evitare contatti, contingentamento agli ingressi, alcune sale chiuse o vietate lì dove non è possibile mantenere il distanziamento di almeno un metro.

Al Museo e Real Bosco di Capodimonte si entra in massimo 15 persone a gruppo. Al MANN in massimo 20, a Palazzo Reale 8 persone alla volta ma possono sostare in una sala (enorme) solo 5 persone alla volta. Alla Certosa e Museo Nazionale di San Martino, riaperti da venerdì scorso dopo la chiusura per due casi sospetti Covid e la sanificazione delle sale, si entra in massimo 10 persone a gruppo. Lo si legge sui canali social e sul sito web:

“Si precisa che i gruppi con o senza guida turistica possono essere formati al massimo da 10 persone nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro”.

Più fortunati i luoghi aperti come Pompei dove con l’utilizzo degli auricolari e le radio si può arrivare a gruppi di 25 persone mentre ne possono entrare 10 senza l’uso dei dispositivi trasmittenti.

Confermate, almeno per ora, le aperture serali al Parco archeologico di Pompei e al MANN che anticipano di un’ora la chiusura a causa del coprifuoco che scatta alle 23.

I luoghi della Cultura sono vuoti e sicuri

Ma se le disposizioni suddette durante il periodo estivo dove la situazione epidemiologica era molto diversa ha consentito agli italiani in vacanza di visitare in sicurezza i nostri musei, ora sembra tutto abbastanza inutile e quasi, oseremmo dire, ridicolo. Paradossalmente i musei, così come i cinema e i teatri, sono ad oggi i luoghi più sicuri, quelli più vuoti e più rispettosi delle drastiche misure restrittive che hanno dovuto adottare pur di poter riaprire.

Visitatori spariti a causa di ordinanze, dpcm e cattiva comunicazione

Oggi la crisi economica si aggrava, i visitatori spaventati dalla curva dei contagi, dalle dichiarazioni che si susseguono e dalle raccomandazioni a restare a casa il più possibile, in pratica sono spariti, ciò che ne consegue è un danno di notevole dimensione per tutti quelli che con la Cultura e il Turismo ci “mangiano”. E nessuna prospettiva di ripresa si vede all’orizzonte. Cosa succederà? Quello che spaventa è che la risposta da parte della politica non incoraggia speranze né promette aiuti risolutivi.

Susy Martire

